В Ростовской области поезд переехал 30-летнего мужчину

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Происшествие случилось на перегоне «Кизитеринка-Александровка», где поезд сбил человека. Это произошло во вторник, 19 марта, после чего на место выехала следственно-оперативная группа.
От полученных травм пострадавший скончался. Ему было 30 лет, он проживал в Аксае.
Что касается причин, то ими могли стать нарушения правил безопасности. В данный момент в рамках проверочных мероприятий устанавливаются все обстоятельства.
Ранее ростовчанка попала в больницу при попытке прокатиться на автобусе. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого машина с мертвым человеком попала в аварию в донском регионе.