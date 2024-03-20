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В Ростовской области поезд переехал 30-летнего мужчину

В Ростовской области поезд переехал 30-летнего мужчину

20 марта 2024, 06:37
Фото: motowoz/сс0/ru.ruwiki.ru
В Ростовской области поезд переехал 30-летнего мужчину
В Ростовской области под колесами поезда погиб местный житель, сообщает управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

Происшествие случилось на перегоне «Кизитеринка-Александровка», где поезд сбил человека. Это произошло во вторник, 19 марта, после чего на место выехала следственно-оперативная группа.

От полученных травм пострадавший скончался. Ему было 30 лет, он проживал в Аксае.

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Что касается причин, то ими могли стать нарушения правил безопасности. В данный момент в рамках проверочных мероприятий устанавливаются все обстоятельства.

Ранее ростовчанка попала в больницу при попытке прокатиться на автобусе. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого машина с мертвым человеком попала в аварию в донском регионе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия#Происшествие
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