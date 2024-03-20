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Published Сегодня, 17:14

Modified Сегодня, 17:16

Updated Сегодня, 17:16

Гадюки стали вылезать погреться из своих нор

В Ростовской области предупредили о вышедших из спячки гадюках

20 марта 2024, 17:14
Фото: Ростовский заповедник
Гадюки стали вылезать погреться из своих нор
Гадюки стали вылезать погреться из своих нор, сообщили в ростовском заповеднике.

Из-за потепления и ясной погоды из спячки и нор стали вылезать разные животные в Ростовской области. Среди них — степная гадюка. Одну из таких заметили на территории ростовского заповедника.

«Сегодня выдался теплый денек. Степная гадюка вылезла погреться», — сопроводили фото гадюки подписью сотрудники учреждения.

ГадюкаГадюка
Гадюка
Фото: Ростовский заповедник

Как правило, гадюки вылезают из нор, когда стабильно устанавливается температура воздуха в +5 градусов. Пик активности змей выпадает на конец апреля и длится до начала лета. Обратно в укрытия они уползают лишь осенью.

Ранее зоолог Алексей Тихонов рассказал, где обитают пауки-каракурты в Ростовской области.

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