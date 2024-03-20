В Ростовской области предупредили о вышедших из спячки гадюках

Posted Сегодня, 17:14
Published Сегодня, 17:14
Modified Сегодня, 17:16
Updated Сегодня, 17:16
Из-за потепления и ясной погоды из спячки и нор стали вылезать разные животные в Ростовской области. Среди них — степная гадюка. Одну из таких заметили на территории ростовского заповедника.
«Сегодня выдался теплый денек. Степная гадюка вылезла погреться», — сопроводили фото гадюки подписью сотрудники учреждения.
Как правило, гадюки вылезают из нор, когда стабильно устанавливается температура воздуха в +5 градусов. Пик активности змей выпадает на конец апреля и длится до начала лета. Обратно в укрытия они уползают лишь осенью.
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