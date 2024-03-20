В жилом доме Киргизии обнаружили тоннель для контрабанды в Узбекистан

Posted Сегодня, 17:58
Published Сегодня, 17:58
Modified Сегодня, 18:05
Updated Сегодня, 18:05
Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», длина тоннель составляет 130 метров. В ширину по нему спокойно могут пройти несколько человек. Предполагается, что этот самодельный проход использовался для контрабанды товаров через границу.
Пока что неизвестно, какие конкретно товары поставлял мужчина и были ли у него сообщники. В настоящее время он был задержан в своем доме. Полиция проводит дальнейшее расследование для установления всех обстоятельств дела.