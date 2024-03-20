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Posted Сегодня, 17:58

Published Сегодня, 17:58

Modified Сегодня, 18:05

Updated Сегодня, 18:05

В жилом доме Киргизии обнаружили тоннель для контрабанды в Узбекистан

20 марта 2024, 17:58
В селе Бек-Абад гражданин Киргизии вырыл подземный тоннель, который вел через границу с Узбекистаном. Этот факт был подтвержден Госкомитетом нацбезопасности Киргизии.

Как пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня», длина тоннель составляет 130 метров. В ширину по нему спокойно могут пройти несколько человек. Предполагается, что этот самодельный проход использовался для контрабанды товаров через границу.

Пока что неизвестно, какие конкретно товары поставлял мужчина и были ли у него сообщники. В настоящее время он был задержан в своем доме. Полиция проводит дальнейшее расследование для установления всех обстоятельств дела.

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