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Воду отключат на нескольких улицах Ростова-на-Дону 21 марта

Воду отключат на нескольких улицах Ростова-на-Дону 21 марта

20 марта 2024, 05:59
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах на день отключат водоснабжение, сообщает Ростовводоканал.

Ограничения будут действовать 21 марта с 9 до 21 часа. Воду отключат на улицах Еременко, Волнистая, в переулке Оружейный и на проспекте Маршала Жукова.

Причиной назвали технические работы, связанные с переподключением водопровода по улице Еременко.

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Ранее прокуратура указала губернатору на низкое качество воды в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Ранее в Шахтах произошла другая проблема, здесь вода поднялась из канализационных люков.

Тем временем жители Таганрога жалуются, что у них вода из-под кранов теперь пахнет рыбой, а сами они покрываются пятнами. Они говорят, что подобное происходит каждый сезон.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ограничения#Водоснабжение#Технические работы
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