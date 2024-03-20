Воду отключат на нескольких улицах Ростова-на-Дону 21 марта

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Ограничения будут действовать 21 марта с 9 до 21 часа. Воду отключат на улицах Еременко, Волнистая, в переулке Оружейный и на проспекте Маршала Жукова.
Причиной назвали технические работы, связанные с переподключением водопровода по улице Еременко.
Ранее прокуратура указала губернатору на низкое качество воды в донском регионе. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
Ранее в Шахтах произошла другая проблема, здесь вода поднялась из канализационных люков.
Тем временем жители Таганрога жалуются, что у них вода из-под кранов теперь пахнет рыбой, а сами они покрываются пятнами. Они говорят, что подобное происходит каждый сезон.