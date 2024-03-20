«Воняет рыбой, а на коже появилась сыпь»: жители Таганрога заявили о качестве воды

«Надо всем звонить в водоканал, требовать чтобы зафиксировали жалобы. Мы звонили, нам сказали, что это не страшно и не опасно для людей. Но тем не менее, чем больше жалоб, тем больше вероятность принятия мер», — считают пользователи.