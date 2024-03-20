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Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Жители Таганрога заявили о воде из кранов с рыбным запахом

«Воняет рыбой, а на коже появилась сыпь»: жители Таганрога заявили о качестве воды

20 марта 2024, 05:03
Фото: 1MI

Жители Таганрога заявили о воде из кранов с рыбным запахом

В Таганроге в течение длительного времени вода из-под кранов пахнет рыбой, сообщили местные жители в соцсетях.

Они рассказали, что появился неприятный запах, который никуда не уходит.

«Сегодня с утра горячая вода ужас… Желтая и воняет», — пишут местные жители.

«Недели 2 вода воняет рыбой уже, но напор нормальный. Дико сушит кожу и появляется сыпь», — заявляют горожане. Они добавили, что каждую весну происходит такая ситуация.

«В центре тоже уже недели три вода рыбой воняет», — пишут жители города.

«Надо всем звонить в водоканал, требовать чтобы зафиксировали жалобы. Мы звонили, нам сказали, что это не страшно и не опасно для людей. Но тем не менее, чем больше жалоб, тем больше вероятность принятия мер», — считают пользователи.

Позже в соцсетях появилось сообщение, что появление запаха может быть вызвано природными процессами.

Ранее прокуратура указала губернатору на низкое качество воды в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Таганрог#Запах#Жители#Неприятный запах#Качество воды
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