«Воняет рыбой, а на коже появилась сыпь»: жители Таганрога заявили о качестве воды

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Они рассказали, что появился неприятный запах, который никуда не уходит.
«Сегодня с утра горячая вода ужас… Желтая и воняет», — пишут местные жители.
«Недели 2 вода воняет рыбой уже, но напор нормальный. Дико сушит кожу и появляется сыпь», — заявляют горожане. Они добавили, что каждую весну происходит такая ситуация.
«В центре тоже уже недели три вода рыбой воняет», — пишут жители города.
«Надо всем звонить в водоканал, требовать чтобы зафиксировали жалобы. Мы звонили, нам сказали, что это не страшно и не опасно для людей. Но тем не менее, чем больше жалоб, тем больше вероятность принятия мер», — считают пользователи.
Позже в соцсетях появилось сообщение, что появление запаха может быть вызвано природными процессами.
Ранее прокуратура указала губернатору на низкое качество воды в Ростовской области.