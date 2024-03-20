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Повышение солености вызвало взрывной рост популяции медуз в Азовском море

Взрывной рост популяции медуз зафиксировали в Азовском море

20 марта 2024, 08:21
Фото: azniirkh.vniro.ru
Повышение солености вызвало взрывной рост популяции медуз в Азовском море
Донские ученые объявили, что соленость Азовского моря увеличилась до 15%, что привело к стремительному росту популяции медуз, об этом сообщили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («АзНИИРХ»).

Донские ученые объявили, что в результате изменений климата в Азово-Черноморском регионе продолжают фиксировать сокращение пресного стока воды и повышение температуры. Из-за этого объем испарений водоемов начал расти, в совокупности все эти климатические изменения привели к тому, что с 2006 года показатели солености Азовского моря выросли с 9,3 до 15,1%.

По словам ученых, это дало импульс массовому развитию гребневиков и сцифоидных медуз, которое наблюдается с 2020 года, когда соленость превысила отметку 15%. Специалисты утверждают, что популяция медуз негативно влияет на формирование промысловых запасов пелагических рыб, а также мешает прибрежному рыболовству, забивая собой орудия лова. Вместе с этим ученые обратили внимание, что рост популяции медуз снижает рекреационное значение Азовского моря.

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По словам ученых, это дало импульс массовому развитию гребневиков и сцифоидных медуз, которое наблюдается с 2020 года, когда соленость превысила отметку 15%.По словам ученых, это дало импульс массовому развитию гребневиков и сцифоидных медуз, которое наблюдается с 2020 года, когда соленость превысила отметку 15%.
По словам ученых, это дало импульс массовому развитию гребневиков и сцифоидных медуз, которое наблюдается с 2020 года, когда соленость превысила отметку 15%.
Фото: azniirkh.vniro.ru

Специалисты вспоминают, что подобное развитие медуз фиксировали в Азовском море с 70-х годах прошлого века, когда соленость превысила 13%, однако благодаря наступлению нового цикла распреснения моря проблема решилась естественным путем.

Ученые считают, что массовая вспышка биомассы медуз в Азовском море носит временный характер и может решиться повышением потока воды, поступающей в Дон. Эта же вода способна снизить соленость до приемлемых 12%, решив проблему роста популяции медуз.

Пока что для решения проблемы эксперты рекомендуют производить промышленный вылов медуз и устанавливать ограждения для минимизации негативного влияния медуз на добычу рыбы и рекреационные зоны, а также предлагают рассмотреть производство гидролизата из медузы или употреблять их в пищу.

Напомним, на днях в Ростовской области выставили на продажу зарыбленный пресный пруд за 20 миллионов рублей, подходящий для охоты и рыбалки дончан.

Ранее еще один вид морских обитателей назвали угрозой рыболовству в Азовском море.

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