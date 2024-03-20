Взрывной рост популяции медуз зафиксировали в Азовском море

Донские ученые объявили, что в результате изменений климата в Азово-Черноморском регионе продолжают фиксировать сокращение пресного стока воды и повышение температуры. Из-за этого объем испарений водоемов начал расти, в совокупности все эти климатические изменения привели к тому, что с 2006 года показатели солености Азовского моря выросли с 9,3 до 15,1%.