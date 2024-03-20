Зенитными установками хотят защитить от беспилотников НПЗ в Новошахтинске

Posted Сегодня, 17:43
Published Сегодня, 17:43
Modified Сегодня, 17:45
Updated Сегодня, 17:45
Министерство энергетики вместе с Росгвардией прорабатывает вопрос «прикрытия» российских нефтеперерабатывающих заводов. Там хотят установить системы защиты «Панцирь». Ракетно-зенитные установки будут защищать топливные предприятия от участившихся атак беспилотников.
«Панцирь» является частью сил противовоздушной обороны видит цели в радиусе до 30 километров. ЗРК может уничтожить самолет и беспилотник, летящий на высоте от 15 метров до 15 километров. «Панцири» часто используют не только для защиты военных и промышленных объектов, но и целых соединений сухопутных войск.
Вероятно, «Панцирем» смогут защитить и НПЗ в Новошахтинске. За последний год он несколько раз подвергался атаке беспилотников. Последняя атака произошла неделю назад. ПВО уничтожила на подлете к заводу три беспилотника. Их обломки упали на территории предприятия. Обошлось без пострадавших.