Зенитными установками хотят защитить от беспилотников НПЗ в Новошахтинске

«Панцирь» является частью сил противовоздушной обороны видит цели в радиусе до 30 километров. ЗРК может уничтожить самолет и беспилотник, летящий на высоте от 15 метров до 15 километров. «Панцири» часто используют не только для защиты военных и промышленных объектов, но и целых соединений сухопутных войск.