Жителей Ростовской области кормили мясом бройлеров с антибиотиками от паразитов

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Уточняется, что в мясе обнаружили лекарственный препарат клопидол. Он используется в ветеринарии для лечения опасных для животных паразитов кокцидий.
Содержание остатков клопидола в мясе не допускается техническими регламентами о безопасности пищевой продукции.
«Убой птицы на мясо и использование в пищевых целях продукции птицеводства разрешается не ранее, чем через 5 дней после окончания применения клопидола. Если же производитель отправляет бройлеров на убой, не соблюдая сроки вывода противопаразитарных препаратов, эти вещества попадают в организм человека», — объяснила Евгения Тимошевская, начальник сектора токсикологических видов испытаний.
Сейчас с производителем опасного мяса цыплят-бройлеров будет разбираться управление Россельхознадзора. На каком именно предприятии зафиксировано нарушение, не уточняется.
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