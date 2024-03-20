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Published Сегодня, 13:43

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Жителей Ростовской области кормили мясом бройлеров с антибиотиками от паразитов

Жителей Ростовской области кормили мясом бройлеров с антибиотиками от паразитов

20 марта 2024, 13:43
Фото: pxhere.com
Жителей Ростовской области кормили мясом бройлеров с антибиотиками от паразитов
Антибиотики нашли в мясе цыплят-бройлеров в Ростовской области, сообщили в Россельхознадзоре.

Уточняется, что в мясе обнаружили лекарственный препарат клопидол. Он используется в ветеринарии для лечения опасных для животных паразитов кокцидий.

Содержание остатков клопидола в мясе не допускается техническими регламентами о безопасности пищевой продукции.

«Убой птицы на мясо и использование в пищевых целях продукции птицеводства разрешается не ранее, чем через 5 дней после окончания применения клопидола. Если же производитель отправляет бройлеров на убой, не соблюдая сроки вывода противопаразитарных препаратов, эти вещества попадают в организм человека», — объяснила Евгения Тимошевская, начальник сектора токсикологических видов испытаний.

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Сейчас с производителем опасного мяса цыплят-бройлеров будет разбираться управление Россельхознадзора. На каком именно предприятии зафиксировано нарушение, не уточняется.

Ранее жителям Ростовской области предложили есть заполонивших Азовское море медуз. Ученые рассказали о способах их засаливания, заверив, что это диетический и полезный деликатес.

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