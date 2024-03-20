Жителей Ростовской области кормили мясом бройлеров с антибиотиками от паразитов

«Убой птицы на мясо и использование в пищевых целях продукции птицеводства разрешается не ранее, чем через 5 дней после окончания применения клопидола. Если же производитель отправляет бройлеров на убой, не соблюдая сроки вывода противопаразитарных препаратов, эти вещества попадают в организм человека», — объяснила Евгения Тимошевская, начальник сектора токсикологических видов испытаний.