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Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Жители Ростовской области пожаловались на вонючую и черную воду в кранах

«Чистить зубы страшно»: черная и вонючая вода потекла из кранов в Ростовской области

20 марта 2024, 08:10
Фото: Администрация города Каменск-Шахтинский
Жители Ростовской области пожаловались на вонючую и черную воду в кранах

Черная и вонючая вода потекла из кранов в Ростовской области

В редакцию RostovGazeta обратились жители города Каменск-Шахтинский Ростовской области. Люди жалуются на то, что в кранах домов течет черная вода со зловонным запахом рыбы.

Жители Каменска-Шахтинского рассказывают, что даже умыться водой из-под кранов и почистить зубы страшно — вонь от воды идет ужасная. Люди сокрушаются, что от мытья головы такой водой наблюдают неприятные побочные реакции.

«У меня родные живут на улице Ворошилова, переулке Крупской — везде проблема с водой. Это по всему городу», — отмечает жительница Каменска-Шахтинского Алла.

По словам собеседницы, такая ситуация с водой продолжается в городе не меньше месяца.

Люди сокрушаются, что подвоза ресурса нет. Чистую воду приходится покупать в магазинах. И это при том, что в коммунальных платежах наверняка придется оплачивать полностью, как за хорошую питьевую воду.

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Жители Каменска-Шахтинского рассказывают, что даже умыться водой из-под кранов и почистить зубы страшно — вонь от воды идет ужасная.Жители Каменска-Шахтинского рассказывают, что даже умыться водой из-под кранов и почистить зубы страшно — вонь от воды идет ужасная.
Жители Каменска-Шахтинского рассказывают, что даже умыться водой из-под кранов и почистить зубы страшно — вонь от воды идет ужасная.
Фото: vk.com/overhear_vkamenske

Разъяснить ситуацию на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось.

На главной странице сайта ООО «Водоканал» в Каменск-Шахтинском сообщается о введении временных отклонений от гигиенических нормативов в питьевой воде централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Уточняется, что временные отклонения согласованы Управлением Роспотребнадзора еще 21 декабря 2023 года.

Однако на сайте водоканала отсутствуют контактные телефоны для связи. По единственному мобильному номеру ресурсоснабжающей организации, обнаруженному в Сети, на звонок никто не ответил.

На момент подготовки материала в отделе ЖКХ администрации Каменск-Шахтинского не смогли прокомментировать ситуацию. Здесь сообщили, что специалист как раз «уехала по этому вопросу».

Редакция направила официальные запросы. Информация уточняется.

Ранее RostovGazeta сообщала, что прокуратура направила губернатору информацию о проблемах в обеспечении населения качественной питьевой водой в Ростовской области.

Прокуратура указала губернатору на низкое качество воды в Ростовской области
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