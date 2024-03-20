«Чистить зубы страшно»: черная и вонючая вода потекла из кранов в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:14
Updated Сегодня, 08:14
Жители Каменска-Шахтинского рассказывают, что даже умыться водой из-под кранов и почистить зубы страшно — вонь от воды идет ужасная. Люди сокрушаются, что от мытья головы такой водой наблюдают неприятные побочные реакции.
«У меня родные живут на улице Ворошилова, переулке Крупской — везде проблема с водой. Это по всему городу», — отмечает жительница Каменска-Шахтинского Алла.
По словам собеседницы, такая ситуация с водой продолжается в городе не меньше месяца.
Люди сокрушаются, что подвоза ресурса нет. Чистую воду приходится покупать в магазинах. И это при том, что в коммунальных платежах наверняка придется оплачивать полностью, как за хорошую питьевую воду.
Разъяснить ситуацию на момент публикации статьи корреспонденту RostovGazeta не удалось.
На главной странице сайта ООО «Водоканал» в Каменск-Шахтинском сообщается о введении временных отклонений от гигиенических нормативов в питьевой воде централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Уточняется, что временные отклонения согласованы Управлением Роспотребнадзора еще 21 декабря 2023 года.
Однако на сайте водоканала отсутствуют контактные телефоны для связи. По единственному мобильному номеру ресурсоснабжающей организации, обнаруженному в Сети, на звонок никто не ответил.
На момент подготовки материала в отделе ЖКХ администрации Каменск-Шахтинского не смогли прокомментировать ситуацию. Здесь сообщили, что специалист как раз «уехала по этому вопросу».
Редакция направила официальные запросы. Информация уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, что прокуратура направила губернатору информацию о проблемах в обеспечении населения качественной питьевой водой в Ростовской области.