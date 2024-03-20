Жителя Ростовской области осудили за дебош на избирательном участке

Инцидент произошел в селе Самарском в первый день выборов президента — 15 марта. Местный житель Юрий Ищенко пришел на избирательный участок №120, стал ругаться там матом и дебоширить. Полиция пыталась утихомирить мужчину, однако тот отталкивал полицейских и не реагировал на их замечания.