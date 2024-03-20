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Жителя Ростовской области осудили за дебош на избирательном участке

Жителя Ростовской области осудили за дебош на избирательном участке

20 марта 2024, 17:10
Фото: rostovgazeta.ru
Жителя Ростовской области осудили за дебош на избирательном участке
Азовский городской суд вынес приговор местному жителю за мат и драку с полицией на избирательном участке, сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.
Сюжет
Выборы

Инцидент произошел в селе Самарском в первый день выборов президента — 15 марта. Местный житель Юрий Ищенко пришел на избирательный участок №120, стал ругаться там матом и дебоширить. Полиция пыталась утихомирить мужчину, однако тот отталкивал полицейских и не реагировал на их замечания.

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В конечном итоге мужчину все равно удалось задержать. В отношении него возбудили дело о мелком хулиганстве. На суде он полностью признал свою вину.

Судья, учел этот факт, и назначил Ищенко наказание в виде двух суток ареста.

На выборах президента в Ростовской области произошло несколько происшествий. Например, одна из местных жительниц пыталась замазать списки избирателей губной помадой, после чего залезла на стол и расцарапала лицо полицейскому.

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