Жителя Ростовской области осудили за дебош на избирательном участке

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
Инцидент произошел в селе Самарском в первый день выборов президента — 15 марта. Местный житель Юрий Ищенко пришел на избирательный участок №120, стал ругаться там матом и дебоширить. Полиция пыталась утихомирить мужчину, однако тот отталкивал полицейских и не реагировал на их замечания.
В конечном итоге мужчину все равно удалось задержать. В отношении него возбудили дело о мелком хулиганстве. На суде он полностью признал свою вину.
Судья, учел этот факт, и назначил Ищенко наказание в виде двух суток ареста.
На выборах президента в Ростовской области произошло несколько происшествий. Например, одна из местных жительниц пыталась замазать списки избирателей губной помадой, после чего залезла на стол и расцарапала лицо полицейскому.