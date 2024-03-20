Жителям Ростовской области предложили есть заполонивших Азовское море медуз

В качестве методов решения проблемы ученые предложили не только увеличить вылов медуз с помощью неводов, лампары и других орудий лова, но также ограничить их доступ в прибрежную зону. После вылова медуз донские ученые предложили использовать их на пользу дончан — употреблять их в пищу или производить из них гидролизат.