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Published Сегодня, 10:39

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Updated Сегодня, 10:41

Донские ученые разработали витаминный «коктейль» из азовских медуз

Жителям Ростовской области предложили есть заполонивших Азовское море медуз

20 марта 2024, 10:39
Фото: пресс-служба АзНИИРХ
Донские ученые разработали витаминный «коктейль» из азовских медуз

Ученые в Ростовской области научились «добывать» витамины из азовских медуз

В Ростовской области ученые предложили употреблять медуз в качестве пищевой витаминной добавки, об этом сообщили в пресс-службе АзНИИРХ.

Напомним, 20 марта стало известно, что в Азовском море из-за повышения уровня солености наблюдается стремительный рост популяции медуз. По словам специалистов, морские обитатели не только негативно влияют на благополучие других видов, но также мешают рыболовному промыслу в бассейне Азовского моря.

В качестве методов решения проблемы ученые предложили не только увеличить вылов медуз с помощью неводов, лампары и других орудий лова, но также ограничить их доступ в прибрежную зону. После вылова медуз донские ученые предложили использовать их на пользу дончан — употреблять их в пищу или производить из них гидролизат.

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После вылова медуз донские ученые предложили использовать медуз на пользу дончан — употреблять их в пищу или производить из них гидролизат.После вылова медуз донские ученые предложили использовать медуз на пользу дончан — употреблять их в пищу или производить из них гидролизат.
После вылова медуз донские ученые предложили использовать медуз на пользу дончан — употреблять их в пищу или производить из них гидролизат.
Фото: пресс-служба АзНИИРХ

По словам специалистов, гидролизат из медузы представляет собой своеобразную комбинацию витаминов и аминокислот, позволяющих восполнить дефицит макроэлементов в организмах жителей Ростовской области.

Так ученые рассказали, что разработанный «АзНИИРХ» гидролизат содержит 48% аминокислот (15% — лейцин и изолейцин), 17% глицина, а также 17% гидролизата включают в себя натрий, магний, калий и кальций. По словам ученых, состава гидролизата позволяет улучшить общее состояние организма и центральной нервной системы, а также восполнить нехватку необходимых витаминов.

Ранее дончанам рассказали, как защититься от надвигающейся магнитной бури.

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