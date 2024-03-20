Жителям Ростовской области предложили есть заполонивших Азовское море медуз

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Напомним, 20 марта стало известно, что в Азовском море из-за повышения уровня солености наблюдается стремительный рост популяции медуз. По словам специалистов, морские обитатели не только негативно влияют на благополучие других видов, но также мешают рыболовному промыслу в бассейне Азовского моря.
В качестве методов решения проблемы ученые предложили не только увеличить вылов медуз с помощью неводов, лампары и других орудий лова, но также ограничить их доступ в прибрежную зону. После вылова медуз донские ученые предложили использовать их на пользу дончан — употреблять их в пищу или производить из них гидролизат.
По словам специалистов, гидролизат из медузы представляет собой своеобразную комбинацию витаминов и аминокислот, позволяющих восполнить дефицит макроэлементов в организмах жителей Ростовской области.
Так ученые рассказали, что разработанный «АзНИИРХ» гидролизат содержит 48% аминокислот (15% — лейцин и изолейцин), 17% глицина, а также 17% гидролизата включают в себя натрий, магний, калий и кальций. По словам ученых, состава гидролизата позволяет улучшить общее состояние организма и центральной нервной системы, а также восполнить нехватку необходимых витаминов.
Ранее дончанам рассказали, как защититься от надвигающейся магнитной бури.