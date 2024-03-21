Более 60% игровых площадок Ростовской области признали опасными для детей

Во время круглого стола замминистра ЖКХ Сергей Орлов поднял вопрос содержания детских площадок на территории региона. По данным министерства, на учете в Ростовской области состоят около 3,2 тысячи детских площадок в 55 донских муниципалитетах, однако только 38,6% соответствуют техническим регламентам.