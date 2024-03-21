Более 60% игровых площадок Ростовской области признали опасными для детей

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Во время круглого стола замминистра ЖКХ Сергей Орлов поднял вопрос содержания детских площадок на территории региона. По данным министерства, на учете в Ростовской области состоят около 3,2 тысячи детских площадок в 55 донских муниципалитетах, однако только 38,6% соответствуют техническим регламентам.
По словам Сергея Орлова, для того, чтобы привести игровое оборудование в надлежащее состояние региону требуется не менее пяти миллиардов рублей.
«Вот мы провели мониторинг, у нас на территории области 3174 детских площадки, из которых 1948 не соответствуют техническому регламенту», рассказал Сергей Орлов, добавив, что прокуратура уже вынесла предписания о демонтаже подобного игрового оборудования.
Ранее стало известно, что улица Сержантова стала представлять опасность для несовершеннолетних пешеходов.