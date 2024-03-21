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Published Сегодня, 16:26

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Updated Сегодня, 16:28

Более 60% игровых площадок Ростовской области признали опасными для детей

Более 60% игровых площадок Ростовской области признали опасными для детей

21 марта 2024, 16:26
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
Более 60% игровых площадок Ростовской области признали опасными для детей
В Ростовской области 6 из 10 детских площадок оказались опасными для детей, об этом сообщил замминистра ЖКХ Сергей Орлов во время круглого стола «Эволюция благоустройства».

Во время круглого стола замминистра ЖКХ Сергей Орлов поднял вопрос содержания детских площадок на территории региона. По данным министерства, на учете в Ростовской области состоят около 3,2 тысячи детских площадок в 55 донских муниципалитетах, однако только 38,6% соответствуют техническим регламентам.

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По словам Сергея Орлова, для того, чтобы привести игровое оборудование в надлежащее состояние региону требуется не менее пяти миллиардов рублей.

«Вот мы провели мониторинг, у нас на территории области 3174 детских площадки, из которых 1948 не соответствуют техническому регламенту», рассказал Сергей Орлов, добавив, что прокуратура уже вынесла предписания о демонтаже подобного игрового оборудования.

Ранее стало известно, что улица Сержантова стала представлять опасность для несовершеннолетних пешеходов.

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