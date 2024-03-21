Что делать, если отключили воду и куда обращаться

Эксплуатирующая организация вправе временно прекратить поставку водоснабжения для устранения чрезвычайной ситуации на сетях горячего и холодного водоснабжения. Это может включать остановку подачи воды на период, не превышающий 4 часа одновременно и 8 часов в сумме за месяц. Также может быть произведено отключение водоснабжения не более чем на одни сутки в случае аварии на тепловой магистрали.