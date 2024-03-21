Футболисты «Ростова» стали дороже на три миллиона евро в марте 2024 года

В марте портал TransferMarkt оценил рыночную стоимость игроков различных футбольных клубов как в России, так и в других странах мира. Не обошли аналитики вниманием и игроков футбольного клуба Ростов, чья стоимость заметно выросла с начала года. Согласно анализу цен, ФК «Ростов» вошел в десятку самых дорогих клубов РПЛ, заняв восьмое место. Стоимость клуба поднялась до 45 миллионов евро.