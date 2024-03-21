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Published Сегодня, 17:35

Modified Сегодня, 17:38

Updated Сегодня, 17:38

Футболисты «Ростова» стали дороже на три миллиона евро в марте 2024 года

Футболисты «Ростова» стали дороже на три миллиона евро в марте 2024 года

21 марта 2024, 17:35
Фото: 1MI
Футболисты «Ростова» стали дороже на три миллиона евро в марте 2024 года

Состав ФК «Ростов» с начала 2024 года вырос в цене на 3 миллиона евро

Ростовские футболисты стали дороже на три миллиона евро с начала 2024 года, изменения цен зафиксировал портал TransferMarkt.

В марте портал TransferMarkt оценил рыночную стоимость игроков различных футбольных клубов как в России, так и в других странах мира. Не обошли аналитики вниманием и игроков футбольного клуба Ростов, чья стоимость заметно выросла с начала года. Согласно анализу цен, ФК «Ростов» вошел в десятку самых дорогих клубов РПЛ, заняв восьмое место. Стоимость клуба поднялась до 45 миллионов евро.

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Заметно дороже стали и игроки Ростова. Так цена атакующего полузащитника Кирилла Щетинина выросла до 2,5 миллиона евро (+500 тысяч €), аналогичной стала стоимость левого вингера Мохаммада Мохеби (+700 тысяч €). 1,8 миллиона евро стал стоить правый вингер Роналдо (+400 тысяч €), цена центрального нападающего Егора Голенкова также увеличилась до 1,5 миллиона евро (+500 тысяч €). Дороже стали также стали Илья Вахания (+300 тысяч €), Умар Сако (+200 тысяч €), Эяд Эль-Аскалани (+475 тысяч €). В общей сложности стоимость игроков повысилась на 3,075 миллиона евро.

Ранее главный тренер ФК «Ростов» рассказал о страхах игроков.

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