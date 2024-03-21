Глава дептранспорта Ростова Шкабарня сорвал встречу с жителями и получил выговор

Он рассказал, что была сорвана встреча информационной группы «Дорожный комплекс, транспорт» с жителями Советского района. По его словам, замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков и глава департамента транспорта Вадим Шкабарня не явились на нее.