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Глава дептранспорта Ростова Шкабарня сорвал встречу с жителями и получил выговор

Глава дептранспорта Ростова Шкабарня сорвал встречу с жителями и получил выговор

21 марта 2024, 18:35
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону сорвалась встреча с местными жителями, а виновников привлекли к ответственности, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Он рассказал, что была сорвана встреча информационной группы «Дорожный комплекс, транспорт» с жителями Советского района. По его словам, замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков и глава департамента транспорта Вадим Шкабарня не явились на нее.

Логвиненко заявил, что подобного допускать нельзя и назвал это грубым нарушением. В отношении них провели проверку.

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В итоге Симкову вынесли замечание, а Шкабарне объявили выговор. А встречу с жителями перенесли на пятницу.

«Она состоится в актовом зале администрации Советского района, в 16:00», — уточнил глава администрации.

Ранее начался суд против экс-главы ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллы Руф.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Встреча#Нарушение#Дептранспорт
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