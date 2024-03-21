Глава дептранспорта Ростова Шкабарня сорвал встречу с жителями и получил выговор

Posted Сегодня, 18:35
Published Сегодня, 18:35
Modified Сегодня, 18:37
Updated Сегодня, 18:37
Он рассказал, что была сорвана встреча информационной группы «Дорожный комплекс, транспорт» с жителями Советского района. По его словам, замглавы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Симков и глава департамента транспорта Вадим Шкабарня не явились на нее.
Логвиненко заявил, что подобного допускать нельзя и назвал это грубым нарушением. В отношении них провели проверку.
В итоге Симкову вынесли замечание, а Шкабарне объявили выговор. А встречу с жителями перенесли на пятницу.
«Она состоится в актовом зале администрации Советского района, в 16:00», — уточнил глава администрации.
Ранее начался суд против экс-главы ЖКХ Пролетарского района Ростова Стеллы Руф.