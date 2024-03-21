Хирург назвал правила оказания первой помощи при ударе током

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
Как передает NEWS.ru, специалист сказал, что нужно пострадавшего нужно немедленно изолировать от источника электричества: отключить прибор или перерубить провод сухим предметом (топором) в перчатках и отбросить его.
По словам Умнова, нужно проверить у травмированного человека пульс на лучевой и сонной артериях, оценить величину зрачка. Если одежда на грудной клетке воспламенилась, что ее необходимо срезать, чтобы облегчить дыхание.
Ожоги нужно перевязать с использованием мази, а пациента не тревожить. Если он в сознании нужно его согреть, а если потерял сознание и есть пульс, положить на бок и очистить дыхательные пути. Если сердцебиения нет — провести сердечно-легочную реанимацию. И, конечно, госпитализировать в стационар, подытожил Умнов.