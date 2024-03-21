Хирург назвал правила оказания первой помощи при ударе током

Ожоги нужно перевязать с использованием мази, а пациента не тревожить. Если он в сознании нужно его согреть, а если потерял сознание и есть пульс, положить на бок и очистить дыхательные пути. Если сердцебиения нет — провести сердечно-легочную реанимацию. И, конечно, госпитализировать в стационар, подытожил Умнов.