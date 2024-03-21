Кенгуренок родился в зоопарке Ростова. Но его пол узнать не смогли

Зоологи рассказывают, что пол кенгуренка пока не узнали. Дело в том, что малыш вылезет из материнской сумки только в возрасте 2,5-3 месяца. Самостоятельным кенгуренок станет к девятому месяцу жизни. Молоком же матери он будет питаться вплоть до полутора лет.