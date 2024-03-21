Кенгуренок родился в зоопарке Ростова. Но его пол узнать не смогли

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
Зоологи рассказывают, что пол кенгуренка пока не узнали. Дело в том, что малыш вылезет из материнской сумки только в возрасте 2,5-3 месяца. Самостоятельным кенгуренок станет к девятому месяцу жизни. Молоком же матери он будет питаться вплоть до полутора лет.
В ростовском зоопарке отмечают, что кенгуру Беннета живут в учреждении с 70-х годов. Чтобы кенгуру плодились, для них создали практические условия содержания.
«А когда животному комфортно, сытно и безопасно, оно дает приплод!» — заключили зоологи.
Накануне стало известно, что два королевских питона родились в зоопарке Ростова-на-Дону.