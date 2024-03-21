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Published Сегодня, 07:08

Modified Сегодня, 07:10

Updated Сегодня, 07:10

Кенгуренок родился в зоопарке Ростова. Но его пол узнать не смогли

Кенгуренок родился в зоопарке Ростова. Но его пол узнать не смогли

21 марта 2024, 07:08
Фото: Ростовский Зоопарк
Кенгуренок родился в зоопарке Ростова. Но его пол узнать не смогли

Кенгуренок неизвестного пола родился в ростовском зоопарке

У пары кенгуру Беннетта Сибиряка и Бури родился детеныш, сообщили в ростовском зоопарке.

Зоологи рассказывают, что пол кенгуренка пока не узнали. Дело в том, что малыш вылезет из материнской сумки только в возрасте 2,5-3 месяца. Самостоятельным кенгуренок станет к девятому месяцу жизни. Молоком же матери он будет питаться вплоть до полутора лет.

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Видео: Ростовский Зоопарк

В ростовском зоопарке отмечают, что кенгуру Беннета живут в учреждении с 70-х годов. Чтобы кенгуру плодились, для них создали практические условия содержания.

«А когда животному комфортно, сытно и безопасно, оно дает приплод!» — заключили зоологи.

Накануне стало известно, что два королевских питона родились в зоопарке Ростова-на-Дону.

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