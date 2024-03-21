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Published Сегодня, 15:44

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Updated Сегодня, 15:46

Льготную ипотеку для отличников запустил банк «Центр-инвест»

Льготную ипотеку для отличников запустил банк «Центр-инвест»

21 марта 2024, 15:44
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Банк «Центр-инвест» открыл новую программу, которая позволяет взять ипотеку на льготных условиях.

Речь идет о программе «Ипотека для отличников», которая доступна специалистам, окончившим высшее учебное заведение с красным дипломом. При этом год выпуска значения не имеет.

Что касается ставки, то она установлена на уровне 12% годовых (полная стоимость кредита от 11,897% до 14,997%). Срок составляет до 20 лет, а первоначальный взнос — от 10%.

Купить жилье можно, как первичном, так и на вторичном рынке.

Начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов рассказал, что банк работает с крупнейшими вузами, способствует развитию науки и поддерживает выдающихся специалистов в различных регионах, где присутствует банк. Он выразил уверенность, что новая ипотечная программа будет востребованной и поможет многим выпускникам-отличникам решить вопрос с жильем, независимо от выбранного объекта недвижимости и региона, где он находится.

Добавим, что минимальная сумма кредита составляет 300 тысяч рублей. Это доступно для Ростовской, Волгоградской областей, Ставрополя, Кубани, Адыгеи, Нижегородской области, Москвы и Подмосковья.

Ставка 12% указана с учетом скидки 0,25%, если передать в банк документы через электронные каналы ЕСИА или файлообменник банка. Она не действуют на ставку, рассчитываемую с момента применения ключевой ставки Центробанка по состоянию на 1 октября 2023 года года, увеличенной на 3,5 процентных пункта.

Сумма кредита не может превышать 90% от стоимости недвижимости, установленной в договоре купли-продажи, договоре долевого участия в строительстве или договоре уступки прав требования по долевому участию в строительстве.

Финансирование доступно гражданам России, достигшим совершеннолетия и не старше 70 лет на момент окончания срока кредита. Также необходимо иметь постоянный доход.

По данной программе рефинансирование ипотеки не предусмотрено.

В качестве обеспечения подойдут:

  • залог приобретаемой недвижимости;
  • поручительство супруги (-га).
  • поручительство иных физических или юридических лиц при необходимости.

Клиент самостоятельно принимает решение о страховании жизни и здоровья, а также о страховании от рисков утраты и повреждения. Это решение не является обязательным. Также допускается досрочное погашение ипотеки.

Вся подробная информация о программе опубликована на сайте банка.

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