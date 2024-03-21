Льготную ипотеку для отличников запустил банк «Центр-инвест»

Начальник управления розничного кредитования банка «Центр-инвест» Николай Парамонов рассказал, что банк работает с крупнейшими вузами, способствует развитию науки и поддерживает выдающихся специалистов в различных регионах, где присутствует банк. Он выразил уверенность, что новая ипотечная программа будет востребованной и поможет многим выпускникам-отличникам решить вопрос с жильем, независимо от выбранного объекта недвижимости и региона, где он находится.