Лучшей новостройкой Ростовской области признан комплекс «Левобережье»

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Квартал у реки состоит из 13 жилых домов, новой большой школы на 1100 учеников и двух детских садов на 200 мест. Рядом строится уникальный парк площадью 14 га. Возведением жилого комплекса занимается группа компаний «ЮгСтройИнвест», а сам проект входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области».
Награждение победителей региональной номинации конкурса проходило в рамках дискуссии «Основные проблемы застройщиков в начале 2024» при участии заместителя Губернатора Ростовской области, министра транспорта Владимира Окунева. Основными критериями для победы стали показатели транспортной доступности, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура и организация дворовых пространств.
Также застройщик стал первым по вводу жилья в Ростовской области на 2023 год по данным Единого ресурса застройщиков.