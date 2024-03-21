Лучшей новостройкой Ростовской области признан комплекс «Левобережье»

Квартал у реки состоит из 13 жилых домов, новой большой школы на 1100 учеников и двух детских садов на 200 мест. Рядом строится уникальный парк площадью 14 га. Возведением жилого комплекса занимается группа компаний «ЮгСтройИнвест», а сам проект входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области».