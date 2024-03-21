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Published Сегодня, 11:27

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Updated Сегодня, 11:29

Лучшей новостройкой Ростовской области признан комплекс «Левобережье»

Лучшей новостройкой Ростовской области признан комплекс «Левобережье»

21 марта 2024, 11:27
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
В градостроительном конкурсе жилых комплексов-новостроек «ТОП ЖК — 2024» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ростовской области» победил первый квартал на Левом берегу Дона.

Квартал у реки состоит из 13 жилых домов, новой большой школы на 1100 учеников и двух детских садов на 200 мест. Рядом строится уникальный парк площадью 14 га. Возведением жилого комплекса занимается группа компаний «ЮгСтройИнвест», а сам проект входит в перечень приоритетных инвестиционных проектов «Губернаторская сотня Ростовской области».

Фото: «ЮгСтройИнвест»

Награждение победителей региональной номинации конкурса проходило в рамках дискуссии «Основные проблемы застройщиков в начале 2024» при участии заместителя Губернатора Ростовской области, министра транспорта Владимира Окунева. Основными критериями для победы стали показатели транспортной доступности, обеспеченность социальной инфраструктурой, архитектура и организация дворовых пространств.

Также застройщик стал первым по вводу жилья в Ростовской области на 2023 год по данным Единого ресурса застройщиков.

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