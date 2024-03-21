На пешеходной улице Сержантова в Ростове машины стали угрозой для детей

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Проблему пешеходной улицы Сержантова в Ростове власти и правоохранительные органы города не могут решить уже почти четыре года. Городские СМИ неоднократно поднимали вопрос нелегального рынка в прогулочной зоне, которые расположился буквально у крыльца здания полиции. Но он до сих пор работает.
В последнее время школьникам, которые идут по этой улице на учебу, детскую больницу и музыкальную школу, стали угрожать массово заезжающие на бульвар автомобили.
ГИБДД проводила несколько рейдов на данной территории, но это не могло переломить ситуацию.
«В любой будний день там творится настоящий хаос. Особенно возле кинотеатра Юбилейный. Машины заезжают прямо на плитку, она сейчас вся убита. Навстречу идущим людям, в том числе детям и мамам с колясками. Мы уже устали жаловаться. Видимо, только если Владимир Путин сюда приедет, то порядок быстро наведут», — возмущается одна из местных жительниц.
Ранее редакция RostovGazeta отправила обращения с просьбой разобраться с ситуацией в МВД России по Ростовской области, в администрацию Ростова и администрацию Первомайского района с просьбой установить там барьер или запрещающий знак против нарушителей. Но до сих пор этот вопрос никак не решён.