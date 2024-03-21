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Published Сегодня, 14:31

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Updated Сегодня, 14:33

На пешеходной улице Сержантова в Ростове машины стали угрозой для детей

На пешеходной улице Сержантова в Ростове машины стали угрозой для детей

21 марта 2024, 14:31
Фото: rostovgazeta.ru
На пешеходной улице Сержантова в Ростове машины стали угрозой для детей
На пешеходной улице Сержантова в Первомайском районе Ростова автомобилисты устроили незаконную стоянку прямо в пешеходной зоне. Под колеса заезжающих автомобилей едва не попадают дети, что заметил корреспондент RostovGazeta.

Проблему пешеходной улицы Сержантова в Ростове власти и правоохранительные органы города не могут решить уже почти четыре года. Городские СМИ неоднократно поднимали вопрос нелегального рынка в прогулочной зоне, которые расположился буквально у крыльца здания полиции. Но он до сих пор работает.

В последнее время школьникам, которые идут по этой улице на учебу, детскую больницу и музыкальную школу, стали угрожать массово заезжающие на бульвар автомобили.

ГИБДД проводила несколько рейдов на данной территории, но это не могло переломить ситуацию.

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«В любой будний день там творится настоящий хаос. Особенно возле кинотеатра Юбилейный. Машины заезжают прямо на плитку, она сейчас вся убита. Навстречу идущим людям, в том числе детям и мамам с колясками. Мы уже устали жаловаться. Видимо, только если Владимир Путин сюда приедет, то порядок быстро наведут», — возмущается одна из местных жительниц.

Ранее редакция RostovGazeta отправила обращения с просьбой разобраться с ситуацией в МВД России по Ростовской области, в администрацию Ростова и администрацию Первомайского района с просьбой установить там барьер или запрещающий знак против нарушителей. Но до сих пор этот вопрос никак не решён.

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