На пешеходной улице Сержантова в Ростове машины стали угрозой для детей

«В любой будний день там творится настоящий хаос. Особенно возле кинотеатра Юбилейный. Машины заезжают прямо на плитку, она сейчас вся убита. Навстречу идущим людям, в том числе детям и мамам с колясками. Мы уже устали жаловаться. Видимо, только если Владимир Путин сюда приедет, то порядок быстро наведут», — возмущается одна из местных жительниц.