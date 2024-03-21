Новые цены на бензин опубликовали в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Служба статистики опубликовала данные по ценам на бензин, актуальные на 18 марта. В Ростовской области цена на дизель составила 60, 44 рубля за литр. Средняя же цена за литр бензина зафиксировалась на отметке в 56,03 рубля.
АИ-92 в регионе стоит в среднем 51,29 рубля за литр. Цена на АИ-95 составит 57,06 рубля за литр, а на АИ-98 — 66,41 рубля за литр.
Ранее экономист Анастасия Миронова предложила жителям Ростова пересесть на велосипеды для экономии на бензине. Она объяснила, что цены на топливо сможет урегулировать снижение спроса.