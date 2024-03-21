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Новые цены на бензин опубликовали в Ростовской области

Новые цены на бензин опубликовали в Ростовской области

21 марта 2024, 08:30
Фото: kallerna/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Новые цены на бензин опубликовали в Ростовской области
Литр дизельного топлива в Ростовской области обойдется в чуть более, чем 60 рублей, следует из данных Росстата.

Служба статистики опубликовала данные по ценам на бензин, актуальные на 18 марта. В Ростовской области цена на дизель составила 60, 44 рубля за литр. Средняя же цена за литр бензина зафиксировалась на отметке в 56,03 рубля.

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АИ-92 в регионе стоит в среднем 51,29 рубля за литр. Цена на АИ-95 составит 57,06 рубля за литр, а на АИ-98 — 66,41 рубля за литр.

Ранее экономист Анастасия Миронова предложила жителям Ростова пересесть на велосипеды для экономии на бензине. Она объяснила, что цены на топливо сможет урегулировать снижение спроса.

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#Россия#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Росстат#Цены на бензин в Ростовской области
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