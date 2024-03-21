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Суд в Ростове решит, оскорбительна ли реклама сета роллов «Куни Ли» и «Ваху Яки»

Оскорбительная еда: суд в Ростове решит спор из-за названий роллов и суши

21 марта 2024, 07:56
Фото: Pxhere
Суд в Ростове решит, оскорбительна ли реклама сета роллов «Куни Ли» и «Ваху Яки»

Суд в Ростове решит спор из-за названий роллов и суши «Ёбидоёби»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону разберет спор ФАС и сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби», сообщается в картотеке дел.

Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит жалобу бизнесмена из Краснодара Сергея Клименко. Он является франчайзи сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби». В суде он хочет обжаловать решение арбитражного суда Краснодарского края. Тот ранее рассматривал претензию местного управления ФАС к франчайзи «Ёбидоёби» из-за оскорбительной рекламы.

«Коммерсантъ» пишет, что в ФАС жалобу изначально написала жительница Краснодара. Ей не понравилась реклама доставки сетов роллов от «Ёбидоёби». Там предлагали акцию на сеты «Куни Ли» и «Ваху Яки». В ФАС претензию местной жительницы посчитали обоснованной, так как названия сетов ассоциируются с «действиями сексуального характера» и «матерными словами».

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Франчайзи Сергей Клименко обжаловал решение, заявив, что рекламную кампанию сетов придумал не он, а сеть «Ёбидоёби», а потому жаловаться надо именно на нее. Однако этот довод суд посчитал не достаточно обоснованным из-за отсутствия документальных доказательств и встал на сторону ФАС.

Теперь Клименко надеется обжаловать это решение на суде в Ростове.

Ранее компания Calvin Klein передумала судиться с приставами Ростовской области.

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