Оскорбительная еда: суд в Ростове решит спор из-за названий роллов и суши

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Суд в Ростове-на-Дону рассмотрит жалобу бизнесмена из Краснодара Сергея Клименко. Он является франчайзи сети доставки суши и роллов «Ёбидоёби». В суде он хочет обжаловать решение арбитражного суда Краснодарского края. Тот ранее рассматривал претензию местного управления ФАС к франчайзи «Ёбидоёби» из-за оскорбительной рекламы.
«Коммерсантъ» пишет, что в ФАС жалобу изначально написала жительница Краснодара. Ей не понравилась реклама доставки сетов роллов от «Ёбидоёби». Там предлагали акцию на сеты «Куни Ли» и «Ваху Яки». В ФАС претензию местной жительницы посчитали обоснованной, так как названия сетов ассоциируются с «действиями сексуального характера» и «матерными словами».
Франчайзи Сергей Клименко обжаловал решение, заявив, что рекламную кампанию сетов придумал не он, а сеть «Ёбидоёби», а потому жаловаться надо именно на нее. Однако этот довод суд посчитал не достаточно обоснованным из-за отсутствия документальных доказательств и встал на сторону ФАС.
Теперь Клименко надеется обжаловать это решение на суде в Ростове.
Ранее компания Calvin Klein передумала судиться с приставами Ростовской области.