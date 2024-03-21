Оскорбительная еда: суд в Ростове решит спор из-за названий роллов и суши

Франчайзи Сергей Клименко обжаловал решение, заявив, что рекламную кампанию сетов придумал не он, а сеть «Ёбидоёби», а потому жаловаться надо именно на нее. Однако этот довод суд посчитал не достаточно обоснованным из-за отсутствия документальных доказательств и встал на сторону ФАС.