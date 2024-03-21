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Published Сегодня, 14:32

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Оздоровительный спорткомплекс с 11 бассейнами построят в Ростове-на-Дону

Оздоровительный спорткомплекс с 11 бассейнами построят в Ростове-на-Дону

21 марта 2024, 14:32
Фото: t.me/logvinenko_rnd
Оздоровительный спорткомплекс с 11 бассейнами построят в Ростове-на-Дону
В Ростове планируют построить ФОК за 1,3 миллиарда рублей в Октябрьском районе города, об этом сообщил глава администрации Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале.

В четверг, 21 марта, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в Октябрьском районе города планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 7,1 тысячи квадратных метров. На территории спорткомплекса планируют разместить паркинг, три открытых бассейна с зоной отдыха.

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На территории спорткомплекса планируют разместить паркинг, три открытых бассейна с зоной отдыха.На территории спорткомплекса планируют разместить паркинг, три открытых бассейна с зоной отдыха.
На территории спорткомплекса планируют разместить паркинг, три открытых бассейна с зоной отдыха.На территории спорткомплекса планируют разместить паркинг, три открытых бассейна с зоной отдыха.
На территории спорткомплекса планируют разместить паркинг, три открытых бассейна с зоной отдыха.
Фото: t.me/logvinenko_rnd

По словам главы администрации, строительством займется ЗАО «Агротранс», объем инвестиций в объект составит 1,3 миллиарда рублей. Работы обещают закончить в срок чуть больше года, в мае начнется возведение комплекса, в котором помимо открытых бассейнов на улице будет еще восемь бассейнов, фитнес-залы и рекреационные зоны.

Между тем в комментариях под публикацией ростовчане вспомнили, что в городе планировали построить еще один бассейн в Александровке, однако к реализации проекта так и не приступили, пока рядом продолжают строиться многоэтажные жилые дома.

Ранее в Ростове выставили на продажу недостроенный особняк почти за 600 миллионов рублей.

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