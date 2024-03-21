Оздоровительный спорткомплекс с 11 бассейнами построят в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
В четверг, 21 марта, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко объявил, что в Октябрьском районе города планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 7,1 тысячи квадратных метров. На территории спорткомплекса планируют разместить паркинг, три открытых бассейна с зоной отдыха.
По словам главы администрации, строительством займется ЗАО «Агротранс», объем инвестиций в объект составит 1,3 миллиарда рублей. Работы обещают закончить в срок чуть больше года, в мае начнется возведение комплекса, в котором помимо открытых бассейнов на улице будет еще восемь бассейнов, фитнес-залы и рекреационные зоны.
Между тем в комментариях под публикацией ростовчане вспомнили, что в городе планировали построить еще один бассейн в Александровке, однако к реализации проекта так и не приступили, пока рядом продолжают строиться многоэтажные жилые дома.
Ранее в Ростове выставили на продажу недостроенный особняк почти за 600 миллионов рублей.