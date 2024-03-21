«По три-четыре обстрела в день»: ростовчанин рассказал о жизни в Белгороде

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По его словам, сейчас страшно выходить на улицу, чтобы погулять с детьми или добраться до работы. Улицы стали пустыми, на дорогах теперь гораздо меньше машин.
«Паники нет, народ адаптируется. Если бы такое было в начале СВО, то может быть и паниковали, сейчас люди уверены в системах ПВО. МЧС предупреждает об опасности, успеваешь отойти от окон, мы прячемся в ванной», — рассказал собеседник.
Он добавил, что на работе сотрудники выходят в коридор или на кухню, подальше от окон. По его словам, кто хотел, тот уже давно уехал или перешел на удаленную работу, а остальные ждут, когда улучшится ситуация.
«Детей по желанию отправляют в лагеря и санатории, эти вопросы решают местные власти. Школы ушли на досрочные каникулы, садики не работают, многие магазины закрыты, крупные сетевики работают, но во время объявления ракетной опасности закрываются и ждут отмены», — уточнил собеседник.
Ранее Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области.