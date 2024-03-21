«По три-четыре обстрела в день»: ростовчанин рассказал о жизни в Белгороде

«Паники нет, народ адаптируется. Если бы такое было в начале СВО, то может быть и паниковали, сейчас люди уверены в системах ПВО. МЧС предупреждает об опасности, успеваешь отойти от окон, мы прячемся в ванной», — рассказал собеседник.