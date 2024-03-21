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Posted Сегодня, 10:07

Published Сегодня, 10:07

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

«По 3-4 ракетных обстрела в день»: ростовчанин рассказал о жизни в Белгороде

«По три-четыре обстрела в день»: ростовчанин рассказал о жизни в Белгороде

21 марта 2024, 10:07
Фото: МЧС РФ
«По 3-4 ракетных обстрела в день»: ростовчанин рассказал о жизни в Белгороде

Ростовчанин рассказал о ситуации в Белгороде во время обстрелов

Житель Ростова-на-Дону, который временно переехал в Белгород, рассказал, что перед выборами здесь начались по три-четыре ракетных обстрела каждый день со стороны ВСУ, об этом он сообщил корреспонденту RostovGazeta.

По его словам, сейчас страшно выходить на улицу, чтобы погулять с детьми или добраться до работы. Улицы стали пустыми, на дорогах теперь гораздо меньше машин.

«Паники нет, народ адаптируется. Если бы такое было в начале СВО, то может быть и паниковали, сейчас люди уверены в системах ПВО. МЧС предупреждает об опасности, успеваешь отойти от окон, мы прячемся в ванной», — рассказал собеседник.

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Он добавил, что на работе сотрудники выходят в коридор или на кухню, подальше от окон. По его словам, кто хотел, тот уже давно уехал или перешел на удаленную работу, а остальные ждут, когда улучшится ситуация.

«Детей по желанию отправляют в лагеря и санатории, эти вопросы решают местные власти. Школы ушли на досрочные каникулы, садики не работают, многие магазины закрыты, крупные сетевики работают, но во время объявления ракетной опасности закрываются и ждут отмены», — уточнил собеседник.

Ранее Минобороны сообщило о попытке теракта в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Белгород#Системы ПВО#Улицы#Происшествия#Ракетный обстрел
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