Пять мобильных моргов построят в Ростовской области

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
Поставщика услуги ищет «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Ростовской области. Учреждение хочет закупить пять мобильных моргов. На это готовы потратить 259,4 миллиона рублей.
Стоимость каждого из мобильных моргов варьируется от 39,2 миллиона до 65,4 миллиона рублей. Они появятся в Новошахтинске, Гуково, Зимовниках, сразу два морга будут функционировать в Красном Сулине.
Первым появится морг в Зимовниках. Он должен быть готов уже этой осенью. Остальные начнут работу весной следующего года.
В мобильных моргах будут проводить исследования трупов, в том числе на опасные инфекции, также внутри организуют холодильное хранилище, зал для прощания с усопшим, место для подготовки тела.
Определить поставщика услуги должны 28 марта.
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