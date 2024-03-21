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Published Сегодня, 06:42

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Мобильные морги за почти 260 млн рублей построят в Ростовской области

Пять мобильных моргов построят в Ростовской области

21 марта 2024, 06:42
Фото: 1MI
Мобильные морги за почти 260 млн рублей построят в Ростовской области
Пять мобильных моргов собрались строить в Ростовской области в следующем году, следует из данных на портале госзакупок.

Поставщика услуги ищет «Бюро судебно-медицинской экспертизы» Ростовской области. Учреждение хочет закупить пять мобильных моргов. На это готовы потратить 259,4 миллиона рублей.

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Стоимость каждого из мобильных моргов варьируется от 39,2 миллиона до 65,4 миллиона рублей. Они появятся в Новошахтинске, Гуково, Зимовниках, сразу два морга будут функционировать в Красном Сулине.

Первым появится морг в Зимовниках. Он должен быть готов уже этой осенью. Остальные начнут работу весной следующего года.

В мобильных моргах будут проводить исследования трупов, в том числе на опасные инфекции, также внутри организуют холодильное хранилище, зал для прощания с усопшим, место для подготовки тела.

Определить поставщика услуги должны 28 марта.

Ранее стало известно, сколько людей кремируют в Ростове за год.

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#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Госзакупки в Ростовской области#Морг
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