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Published Сегодня, 18:14

Modified Сегодня, 18:16

Updated Сегодня, 18:16

Редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года

Редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года

21 марта 2024, 18:14
Фото: Изображение Midjourney
Редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года
Астроном Николай Демин рассказал, за какими космическими явлениями смогут наблюдать ростовчане весной 2024 года, об этом сообщили донские СМИ.

Заведующий Астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Демин в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» рассказал, что весной дончане смогут стать свидетелями нескольких космических явлений.

Так уже в середине апреля ростовчане и жители Ростовской области смогут увидеть огромную комету из семейства Галлея, пролетающую над Землей. Речь идет о комете 12P/Понса-Брукса, которая является объектом наблюдения для любителей астрономии по всему миру.

По словам Николая Демина комета возвращается к Земле один раз в 71 год, последний раз ее видели в 1954 году. Астроном рассказал, что комета похожа на ледяную глыбу размером около 30 километров.

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По словам астронома, ее можно будет заметить невооруженным взглядом только после того, как она приблизится к Земле на максимально возможное расстояние, однако в черте города из-за «светового загрязнения» придется пользоваться биноклями и телескопами.

«Сейчас комета уже видна вечером в юго-западной части горизонта», — рассказал Николай Демин, добавив, что комета наиболее заметна в промежуток времени с 20.00 до 21.00 мск. Вместе с этим, по словам эксперта, в ближайшие дни, в частности 24 марта, дончане получат возможность комфортно наблюдать за Меркурием.

Ранее дончанам рассказали, когда можно будет увидеть кометы и звездопады в Ростовской области.

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