Редкую ледяную комету и Меркурий смогут увидеть ростовчане весной 2024 года

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:16
Updated Сегодня, 18:16
Заведующий Астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Демин в эфире радио «Комсомольская правда — Ростов» рассказал, что весной дончане смогут стать свидетелями нескольких космических явлений.
Так уже в середине апреля ростовчане и жители Ростовской области смогут увидеть огромную комету из семейства Галлея, пролетающую над Землей. Речь идет о комете 12P/Понса-Брукса, которая является объектом наблюдения для любителей астрономии по всему миру.
По словам Николая Демина комета возвращается к Земле один раз в 71 год, последний раз ее видели в 1954 году. Астроном рассказал, что комета похожа на ледяную глыбу размером около 30 километров.
По словам астронома, ее можно будет заметить невооруженным взглядом только после того, как она приблизится к Земле на максимально возможное расстояние, однако в черте города из-за «светового загрязнения» придется пользоваться биноклями и телескопами.
«Сейчас комета уже видна вечером в юго-западной части горизонта», — рассказал Николай Демин, добавив, что комета наиболее заметна в промежуток времени с 20.00 до 21.00 мск. Вместе с этим, по словам эксперта, в ближайшие дни, в частности 24 марта, дончане получат возможность комфортно наблюдать за Меркурием.
Ранее дончанам рассказали, когда можно будет увидеть кометы и звездопады в Ростовской области.