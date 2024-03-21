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Posted Сегодня, 09:46

Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Общественные обсуждения инициировали в Ростове из-за реконструкции Стачки

Реконструкцию проспекта Стачки в Ростове обсудят с жителями

21 марта 2024, 09:46
Фото: rostov-gorod.ru
Общественные обсуждения инициировали в Ростове из-за реконструкции Стачки
Реконструкцию проспекта Стачки в Ростове будут обсуждать в течение месяца, следует из документов на сайте городской администрации.

Рассматриваться будет документация по планировке территории. Дело в том, что на Стачках хотят реконструировать дорогу от улицы Зорге до переулка Мастерового, а также построить участок дороги от Мастерового до улицы Курсантов.

Обсуждать реконструкцию будут в течение месяца — с 20 марта по 19 апреля.

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Уточняется, что организатором общественных обсуждений выступает комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города.

Ранее в Ростове представили список улиц, которые отремонтируют в 2024 году. Работы стартуют уже в апреле и завершатся осенью. Деньги на ремонт пошли не только из городского бюджета, но и из федерального и регионального.

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