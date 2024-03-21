Реконструкцию проспекта Стачки в Ростове обсудят с жителями

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Рассматриваться будет документация по планировке территории. Дело в том, что на Стачках хотят реконструировать дорогу от улицы Зорге до переулка Мастерового, а также построить участок дороги от Мастерового до улицы Курсантов.
Обсуждать реконструкцию будут в течение месяца — с 20 марта по 19 апреля.
Уточняется, что организатором общественных обсуждений выступает комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города.
Ранее в Ростове представили список улиц, которые отремонтируют в 2024 году. Работы стартуют уже в апреле и завершатся осенью. Деньги на ремонт пошли не только из городского бюджета, но и из федерального и регионального.