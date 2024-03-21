Ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября

Кроме того, стоит заметить, что к работам следует приступить после заключения контракта, а значит, на период работ движение по и без того узкому мосту будет частично ограничено. Пока неизвестно, как именно будет организовано движение между ЗЖМ и центром Ростова на период ремонта, однако можно предположить, что во время работ на участке будут наблюдаться заторы. В качестве альтернативного объезда жители Западного могут использовать мост через реку Темерник на улице Депутатской.