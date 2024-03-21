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Posted Сегодня, 13:15

Published Сегодня, 13:15

Modified Сегодня, 13:17

Updated Сегодня, 13:17

В Ростове на ремонт моста по Стачки потратят почти 24 миллиона рублей

Ремонт моста по Стачки в Ростове продлится до 1 сентября

21 марта 2024, 13:15
Фото: Гугл Карты
В Ростове на ремонт моста по Стачки потратят почти 24 миллиона рублей
В Ростове планируют отремонтировать путепровод Стачки через железную дорогу за 23,9 миллиона рублей, информация об этом появилась на портале госзакупок.

В среду, 20 марта, МКУ «Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры Ростова» опубликовало открытый конкурс для поиска подрядчика, который займется ремонтом моста по проспекту Стачки через железную дорогу.

Согласно сопроводительным документам, максимальная стоимость контракта составит 23,92 миллиона рублей, за эти деньги подрядчик должен выполнить снять деформированное дорожное покрытие и заменить его новым асфальтом и нанести новую дорожную разметку, также в смете указан вывоз и утилизация строительного мусора, обустройство деформационных швов и сопутствующие работы. Ремонт необходимо закончить к 1 сентября 2024 года.

Прием заявок закроют 5 апреля, победителя объявят через пять дней.

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Кроме того, стоит заметить, что к работам следует приступить после заключения контракта, а значит, на период работ движение по и без того узкому мосту будет частично ограничено. Пока неизвестно, как именно будет организовано движение между ЗЖМ и центром Ростова на период ремонта, однако можно предположить, что во время работ на участке будут наблюдаться заторы. В качестве альтернативного объезда жители Западного могут использовать мост через реку Темерник на улице Депутатской.

Ранее с ростовчанами обещали обсудить реконструкцию проспекта Стачки.

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