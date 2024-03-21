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Ремонт Западного моста через Дон обойдется Ростову в 29,6 млн рублей

Ремонт Западного моста через Дон обойдется Ростову в 29,6 млн рублей

21 марта 2024, 17:10
Фото: Яндекс Карты
Ремонт Западного моста через Дон обойдется Ростову в 29,6 млн рублей
В Ростове на ремонт моста через реку Дон на Западном обходе выделили около 30 миллионов рублей, сведения об этом появились на портале закупок.

В среду, 20 марта, дирекция по строительству транспортных объектов в Ростове объявила открытый конкурс, который поможет найти компанию, готовую взяться за ремонт моста через реку Дон на Западном обходе города. Стоимость работ оценили почти в 29,6 миллиона рублей.

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На эти деньги исполнитель заменит изношенное дорожное покрытие моста, нанесет новую разметку и избавится от строительного мусора. Работы по ремонту моста необходимо закончить до наступления осени.

Напомним, Западный мост Ростова ввели в эксплуатацию около 40 лет назад, вместе с ним построили и железнодорожные мосты, работающие с 1983 года.

Ранее в Ростове пообещали закончить строительство Западной хорды в 2025 году.

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