Ремонт Западного моста через Дон обойдется Ростову в 29,6 млн рублей

Posted Сегодня, 17:10
Published Сегодня, 17:10
Modified Сегодня, 17:12
Updated Сегодня, 17:12
В среду, 20 марта, дирекция по строительству транспортных объектов в Ростове объявила открытый конкурс, который поможет найти компанию, готовую взяться за ремонт моста через реку Дон на Западном обходе города. Стоимость работ оценили почти в 29,6 миллиона рублей.
На эти деньги исполнитель заменит изношенное дорожное покрытие моста, нанесет новую разметку и избавится от строительного мусора. Работы по ремонту моста необходимо закончить до наступления осени.
Напомним, Западный мост Ростова ввели в эксплуатацию около 40 лет назад, вместе с ним построили и железнодорожные мосты, работающие с 1983 года.
Ранее в Ростове пообещали закончить строительство Западной хорды в 2025 году.