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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Ростовчанам рассказали, как записать ребенка в школу

Ростовчанам рассказали, как записать ребенка в школу

21 марта 2024, 12:28
Фото: donland.ru
Ростовчанам рассказали, как записать ребенка в школу

В Ростове с 1 апреля начнется подача заявлений для приема детей в школы

В Ростове-на-Дону с 1 апреля родители смогут подать заявления о приеме детей в первые классы, сообщили в городской администрации.

Речь идет о детях, проживающих на закрепленной за школой территории, а также тех, у кого есть льготы. Прием будут вести все образовательные учреждения в городе, в том числе новые. Речь идет о школах №72, 115, 85 и 16.

«Родители могут подать заявление в школу на портале Госуслуг, лично в школе или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении», — уточнили в администрации.

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Ранее стало известно, что огромную школу с оборудованием для блогеров построят в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого появилась информация, что в донской столице возведут школы на несколько тысяч мест.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Прием в школу#Заявления#Первый класс
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