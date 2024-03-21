Ростовчанам рассказали, как записать ребенка в школу

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Речь идет о детях, проживающих на закрепленной за школой территории, а также тех, у кого есть льготы. Прием будут вести все образовательные учреждения в городе, в том числе новые. Речь идет о школах №72, 115, 85 и 16.
«Родители могут подать заявление в школу на портале Госуслуг, лично в школе или отправить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении», — уточнили в администрации.
Ранее стало известно, что огромную школу с оборудованием для блогеров построят в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого появилась информация, что в донской столице возведут школы на несколько тысяч мест.