Ростовчане увеличили спрос на автомобили в кредит

По результатам февраля в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) спрос заемщиков превысил показатели за аналогичный период 2023 года на 25%. Однако если количество поступивших заявок на авто с пробегом выросло всего на 5%, то спрос на новые авто увеличился в 1,8 раз.