Ростовчане увеличили спрос на автомобили в кредит

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
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Updated Сегодня, 15:12
Средняя сумма одного автокредита составила 1,6 млн рублей, что сопоставимо с показателями первого месяца года.
Ростовчане чаще оформляли займы на покупку автомобилей с пробегом, чем на покупку новых авто (54% к 46% соответственно), в 2023 году соотношение было 39% на 61% соответственно.
Среди наиболее популярных новых марок в ВТБ отметили лидерство китайских брендов (Omoda, Changan, Cherry, Geely) — порядка 51% от общего объема сделок на новые авто, еще 29% приходится на Lada. Среди подержанных авто лидерство по-прежнему сохраняют корейские бренды Kia и Hyundai, также на первых строчках — Lada, Volkswagen и Renault.
«В феврале текущего года Ростовская область усилила свое лидерство среди регионов. По объему выдач регион занял второе место по стране, опередив Санкт-Петербург и область, уступив только Москве и области. Рынок автокредитования на Дону растет опережающими темпами: этому способствует восстановление авторынка, а также стимулирующие программы от производителей, которые обеспечивают для заемщиков приемлемые ставки по кредитам. Также драйвером роста рынка выступают китайские бренды, которые почти полностью заменили по функциям, комфорту, ценообразованию привычные для автолюбителей марки», — прокомментировал единый бизнес-лидер ВТБ и «Открытия» в Ростовской области — вице-президент Юрий Авдеев.
По результатам февраля в «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) спрос заемщиков превысил показатели за аналогичный период 2023 года на 25%. Однако если количество поступивших заявок на авто с пробегом выросло всего на 5%, то спрос на новые авто увеличился в 1,8 раз.
Как и в ВТБ, чаще всего заемщики «Открытие Авто» оформляли кредиты на машины с пробегом (53% заключенных договоров).
Всего, по оценкам экспертов банка, с начала 2024 года россияне получили на покупку автомобилей свыше 302 млрд рублей — почти в два раза больше, чем в январе–феврале прошлого года.