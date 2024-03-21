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Published Сегодня, 10:31

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

«Сомнительное удовольствие»: врач рассказал, почему ростовчанам нельзя есть медуз

«Сомнительное удовольствие»: врач рассказал, почему ростовчанам нельзя есть медуз

21 марта 2024, 10:31
Фото: Pxhere
«Сомнительное удовольствие»: врач рассказал, почему ростовчанам нельзя есть медуз

Врач предупредил ростовчан об опасности поедания медуз

Медузами у нас люди не питаются, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Напомним, что по мнению ученых, в Азовском море из-за повышения солености увеличилось число медуз.

Эксперты рекомендуют заняться их промышленным выловом. А в последствии — засаливать, используя экстракты дубильных веществ. Эксперты АзНИИРХ уточняют, что соленые медузы, приготовленные таким образом, смогут хорошо с салатами и различными соусами.

Однако врачи ростовской поликлиники сильно удивились вопросу корреспондента RostovGazeta о том, можно ли употреблять медуз в пищу. Медики разъяснили, что медуза практически на 99% состоит из воды. Белка в ней крайне мало, поскольку медузы водянистые и прозрачные.

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«Польза от такой еды весьма сомнительна. Да и чтобы удалить воду и съесть белок, который есть в медузах — надо очень постараться», — отметил доктор, не пожелавший публиковать свое имя.

Врач добавил, что из-за отсутствия у медуз зубов и когтей, природа наградила их защитной функцией в виде различных ядов. Поэтому часто они весьма токсичны.

«Я не вижу особой пользы от того, чтобы питаться медузами. Это очень сомнительное удовольствие», — поделился мнением доктор.

Ранее RostovGazeta сообщала, для чего в донском крае собрались делать еду из медуз.

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