«Сомнительное удовольствие»: врач рассказал, почему ростовчанам нельзя есть медуз

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Напомним, что по мнению ученых, в Азовском море из-за повышения солености увеличилось число медуз.
Эксперты рекомендуют заняться их промышленным выловом. А в последствии — засаливать, используя экстракты дубильных веществ. Эксперты АзНИИРХ уточняют, что соленые медузы, приготовленные таким образом, смогут хорошо с салатами и различными соусами.
Однако врачи ростовской поликлиники сильно удивились вопросу корреспондента RostovGazeta о том, можно ли употреблять медуз в пищу. Медики разъяснили, что медуза практически на 99% состоит из воды. Белка в ней крайне мало, поскольку медузы водянистые и прозрачные.
«Польза от такой еды весьма сомнительна. Да и чтобы удалить воду и съесть белок, который есть в медузах — надо очень постараться», — отметил доктор, не пожелавший публиковать свое имя.
Врач добавил, что из-за отсутствия у медуз зубов и когтей, природа наградила их защитной функцией в виде различных ядов. Поэтому часто они весьма токсичны.
«Я не вижу особой пользы от того, чтобы питаться медузами. Это очень сомнительное удовольствие», — поделился мнением доктор.
Ранее RostovGazeta сообщала, для чего в донском крае собрались делать еду из медуз.