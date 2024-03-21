Сотрудников администрации Новочеркасска заподозрили в подлоге документов

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
В четверг, 21 марта, сотрудники ФСБ объявили, что им удалось выявить незаконную деятельность в администрации Новочеркасска. По словам силовиков, чиновники подозреваются в фальсификации документов по благоустройству города.
Так, согласно предварительным данным, помощник директора Департамента ЖКХ и инженер отдела благоустройства из этого же Департамента внесли несоответствующие действительности сведения в официальные документы о проведении работ по благоустройство контейнерных площадок, которые на самом деле никто не выполнял.
Сейчас в отношении сотрудников администрации возбудили уголовное дело по обвинению в служебном подлоге, если их вина будет доказана, согласно открытым данным, им может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей, исправительные работы сроком до двух лет, арест сроком до шести месяцев или лишение свободы сроком до двух лет.
Напомним, на днях стало известно, что в суде рассматривают дело другой донской чиновницы Стеллы Руф, которая трудилась в управлении ЖКХ одного из районов Ростова.
Ранее в Каменске-Шахтинском осудили заведующую поликлиническим детским отделением, которая вносила в медкарты информацию о медосмотрах, которых не было.