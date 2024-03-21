Сотрудников администрации Новочеркасска заподозрили в подлоге документов

Сейчас в отношении сотрудников администрации возбудили уголовное дело по обвинению в служебном подлоге, если их вина будет доказана, согласно открытым данным, им может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей, исправительные работы сроком до двух лет, арест сроком до шести месяцев или лишение свободы сроком до двух лет.