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Сотрудникам администрации Новочеркасска грозит до 2 лет колонии за подлог

Сотрудников администрации Новочеркасска заподозрили в подлоге документов

21 марта 2024, 15:24
Фото: Артемка/cc0/wikimedia.org
Сотрудникам администрации Новочеркасска грозит до 2 лет колонии за подлог
В Ростовской области чиновников администрации Новочеркасска обвинили в фальсификации документов по благоустройству городских территорий, об этом объявили в пресс-службе ФСБ региона.

В четверг, 21 марта, сотрудники ФСБ объявили, что им удалось выявить незаконную деятельность в администрации Новочеркасска. По словам силовиков, чиновники подозреваются в фальсификации документов по благоустройству города.

Так, согласно предварительным данным, помощник директора Департамента ЖКХ и инженер отдела благоустройства из этого же Департамента внесли несоответствующие действительности сведения в официальные документы о проведении работ по благоустройство контейнерных площадок, которые на самом деле никто не выполнял.

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Сейчас в отношении сотрудников администрации возбудили уголовное дело по обвинению в служебном подлоге, если их вина будет доказана, согласно открытым данным, им может грозить штраф в размере до 80 тысяч рублей, исправительные работы сроком до двух лет, арест сроком до шести месяцев или лишение свободы сроком до двух лет.

Напомним, на днях стало известно, что в суде рассматривают дело другой донской чиновницы Стеллы Руф, которая трудилась в управлении ЖКХ одного из районов Ростова.

Ранее в Каменске-Шахтинском осудили заведующую поликлиническим детским отделением, которая вносила в медкарты информацию о медосмотрах, которых не было.

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