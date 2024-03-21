Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Утром в четверг, 21 марта, в Ростове ожидается солнечная погода, температура поднимется только до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +5…+7 градусов, небо затянет облаками, но осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до +4 градусов.