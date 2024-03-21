Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:50
Утром в четверг, 21 марта, в Ростове ожидается солнечная погода, температура поднимется только до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +5…+7 градусов, небо затянет облаками, но осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до +4 градусов.
Весь день будет характеризоваться порывами ветра до девяти метров в секунду.
В пятницу сохранятся такие же погодные условия, а в четверг выглянет солнце. Температура может подняться до 10 градусов.
В воскресенье потеплеет по +12 градусов, а в понедельник температура достигнет +15 градусов. В эти дни вернется облачная погода.
По ночам температура будет падать до +4 градусов.
Ранее 145 тысяч жителей донского региона оставались без света из-за циклона «Ольга».