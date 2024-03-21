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Published Сегодня, 05:48

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

В Ростовской области резко потеплеет с 25 марта

Стало известно, когда резко потеплеет в Ростовской области

21 марта 2024, 05:48
Фото: 1MI

В Ростовской области резко потеплеет с 25 марта

В Ростовской области на этой неделе может сильно потеплеть и температура поднимется до +15 градусов, сообщили синоптики.

Утром в четверг, 21 марта, в Ростове ожидается солнечная погода, температура поднимется только до +1 градуса. Днем воздух прогреется до +5…+7 градусов, небо затянет облаками, но осадков не ожидается. Ночью столбик термометра опустится до +4 градусов.

Весь день будет характеризоваться порывами ветра до девяти метров в секунду.

В пятницу сохранятся такие же погодные условия, а в четверг выглянет солнце. Температура может подняться до 10 градусов.

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В воскресенье потеплеет по +12 градусов, а в понедельник температура достигнет +15 градусов. В эти дни вернется облачная погода.

По ночам температура будет падать до +4 градусов.

Ранее 145 тысяч жителей донского региона оставались без света из-за циклона «Ольга».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Температура#Синоптики#Потепление
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