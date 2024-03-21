Строительство Западной хорды в Ростове планируют закончить в 2025 году

Вместе с этим власти напомнили, что строительство дороги «Западная хорда» в Ростове идет полным ходом. С текущими темпами работ первый этап удастся закончить уже в 2024 году, а в 2025 закончить реализацию проекта. После завершения строительства в Ростове появится дорога протяженность 12,25 километров с четырьмя развязками и пятью путепроводами.