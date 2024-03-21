Строительство Западной хорды в Ростове планируют закончить в 2025 году

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
В среду, 20 марта, власти Ростовской области отчитались о ходе работ на одном из наиболее важных транспортных объектов региона — Ростовском транспортном кольце. Власти напомнили, что после завершения работ протяженность кольца составит 110 километров, а в состав объекта войдут 12 автодорог, пять из них — федерального значения.
Вместе с этим власти напомнили, что строительство дороги «Западная хорда» в Ростове идет полным ходом. С текущими темпами работ первый этап удастся закончить уже в 2024 году, а в 2025 закончить реализацию проекта. После завершения строительства в Ростове появится дорога протяженность 12,25 километров с четырьмя развязками и пятью путепроводами.
Напомним, ранее стало известно, что Минтрансу предстоит потратить около трех миллиардов рублей на строительство «Северного радиуса».