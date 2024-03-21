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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Строительство Западной хорды в Ростове планируют закончить в 2025 году

Строительство Западной хорды в Ростове планируют закончить в 2025 году

21 марта 2024, 12:29
Фото: donland.ru
Строительство Западной хорды в Ростове планируют закончить в 2025 году
В Ростове строительство Западной хорды обещают закончить в течение 2025 года, об этом сообщили донские власти.

В среду, 20 марта, власти Ростовской области отчитались о ходе работ на одном из наиболее важных транспортных объектов региона — Ростовском транспортном кольце. Власти напомнили, что после завершения работ протяженность кольца составит 110 километров, а в состав объекта войдут 12 автодорог, пять из них — федерального значения.

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Вместе с этим власти напомнили, что строительство дороги «Западная хорда» в Ростове идет полным ходом.Вместе с этим власти напомнили, что строительство дороги «Западная хорда» в Ростове идет полным ходом.
Вместе с этим власти напомнили, что строительство дороги «Западная хорда» в Ростове идет полным ходом.
Фото: donland.ru

Вместе с этим власти напомнили, что строительство дороги «Западная хорда» в Ростове идет полным ходом. С текущими темпами работ первый этап удастся закончить уже в 2024 году, а в 2025 закончить реализацию проекта. После завершения строительства в Ростове появится дорога протяженность 12,25 километров с четырьмя развязками и пятью путепроводами.

Напомним, ранее стало известно, что Минтрансу предстоит потратить около трех миллиардов рублей на строительство «Северного радиуса».

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