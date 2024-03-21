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Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Суд заставляет властей дать разрешение на строительство ЖК в центре Ростова

Суд в Ростове разрешил построить очередную высотку на Береговой

21 марта 2024, 11:29
Фото: rostovgazeta.ru
Суд заставляет властей дать разрешение на строительство ЖК в центре Ростова
Арбитражный суд заставляет администрацию Ростова дать разрешение на строительство дома на Береговой улице, сообщается в картотеке дел.

Изначально в суд с иском обратилось ООО «СЗ „Панорама-III“. Застройщик указал, что департамент архитектуры и градостроительства Ростова якобы незаконно отказывает ему в выдаче разрешения на возведение ЖК на улице Береговой.

Чиновники парировали, что нашли в документации застройщика нарушения. К тому же, по мнению департамента, поблизости с местом строительства нет необходимой социальной инфраструктуры.

Однако суд счел эти доводы недостаточно мотивированными и постановил дать разрешение на строительство. Документ власти должны выдать в течение пяти рабочих дней с момента вступления в силу решения суда.

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Сервис «Спарк» указывает, что ООО «СЗ „Панорама-III“ было зарегистрировано в Ростове 16 лет назад. Руководит компанией Николай Горелов. „Панорама-III“ специализируется на разработке строительных объектов и возведении жилых и нежилых зданий. Совладельцами компании также являются Ирина Шенина и Юрий Бовдурец.

Ранее вместо фонтана на площади Ленина начали возводить магазин.

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