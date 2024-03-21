Суд в Ростове разрешил построить очередную высотку на Береговой

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Изначально в суд с иском обратилось ООО «СЗ „Панорама-III“. Застройщик указал, что департамент архитектуры и градостроительства Ростова якобы незаконно отказывает ему в выдаче разрешения на возведение ЖК на улице Береговой.
Чиновники парировали, что нашли в документации застройщика нарушения. К тому же, по мнению департамента, поблизости с местом строительства нет необходимой социальной инфраструктуры.
Однако суд счел эти доводы недостаточно мотивированными и постановил дать разрешение на строительство. Документ власти должны выдать в течение пяти рабочих дней с момента вступления в силу решения суда.
Сервис «Спарк» указывает, что ООО «СЗ „Панорама-III“ было зарегистрировано в Ростове 16 лет назад. Руководит компанией Николай Горелов. „Панорама-III“ специализируется на разработке строительных объектов и возведении жилых и нежилых зданий. Совладельцами компании также являются Ирина Шенина и Юрий Бовдурец.
Ранее вместо фонтана на площади Ленина начали возводить магазин.