Суд в Ростове разрешил построить очередную высотку на Береговой

Сервис «Спарк» указывает, что ООО «СЗ „Панорама-III“ было зарегистрировано в Ростове 16 лет назад. Руководит компанией Николай Горелов. „Панорама-III“ специализируется на разработке строительных объектов и возведении жилых и нежилых зданий. Совладельцами компании также являются Ирина Шенина и Юрий Бовдурец.