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Сын актера Стивена Сигала сыграл свадьбу в Москве

Сын актера Стивена Сигала сыграл свадьбу в Москве

21 марта 2024, 20:19
Фото: 1MI
Сын известного американского актера Стивена Сигала женился на девушке из России, пишет Newia.ru.

Впервые пару мы заметили год назад в одном из ресторанов Москвы. Они открыто демонстрировали свои отношения и регулярно присутствовали на различных общественных мероприятиях.

Издание пишет, что в марте этого года в Барвихе состоялась свадьба 34-летнего Доминика и 29-летней Айрин Даниловой. На церемонии присутствовали только близкие родственники, включая отца жениха.

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«Стивен был очень дружелюбен со всеми и преподнес красивый букет роз своей невесте. Источник отметил, что звезда одобряет выбор своего сына», — говорится в публикации.

Отмечается, что молодые пока не видят причин для того, чтобы покидать Россию.

Ранее стало известно, что жители Ростовской области стали реже жениться. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Свадьба#Доминик Сигал
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