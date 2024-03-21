Сын актера Стивена Сигала сыграл свадьбу в Москве

Posted Сегодня, 20:19
Published Сегодня, 20:19
Modified Сегодня, 20:21
Updated Сегодня, 20:21
Впервые пару мы заметили год назад в одном из ресторанов Москвы. Они открыто демонстрировали свои отношения и регулярно присутствовали на различных общественных мероприятиях.
Издание пишет, что в марте этого года в Барвихе состоялась свадьба 34-летнего Доминика и 29-летней Айрин Даниловой. На церемонии присутствовали только близкие родственники, включая отца жениха.
«Стивен был очень дружелюбен со всеми и преподнес красивый букет роз своей невесте. Источник отметил, что звезда одобряет выбор своего сына», — говорится в публикации.
Отмечается, что молодые пока не видят причин для того, чтобы покидать Россию.
Ранее стало известно, что жители Ростовской области стали реже жениться. Материал на эту тему читайте по ссылке.