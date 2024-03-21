Тротуар поменяют на Театральной площади в Ростове перед 9 Мая

На замену тротуарной плитки власти выделили 1,5 миллиона рублей. Перекладывать плитку будут на участке от пересечения с проспектом Театральным до улицы Каяни. Стоимость контракта включает в себя как разбор старой плитки, так и укладку новой. Предстоит подрядчику и обновить асфальтовое покрытие и бортовые камни.