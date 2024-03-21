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Тротуар поменяют на Театральной площади в Ростове перед 9 Мая

Тротуар поменяют на Театральной площади в Ростове перед 9 Мая

21 марта 2024, 09:08
Фото: donland.ru
Тротуар поменяют на Театральной площади в Ростове перед 9 Мая
Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который займется заменой плитки на Театральной площади в Ростове, следует из материалов государственных закупок.

На замену тротуарной плитки власти выделили 1,5 миллиона рублей. Перекладывать плитку будут на участке от пересечения с проспектом Театральным до улицы Каяни. Стоимость контракта включает в себя как разбор старой плитки, так и укладку новой. Предстоит подрядчику и обновить асфальтовое покрытие и бортовые камни.

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Исполнитель работ станет известен в конце марта. Переложить плитку ему нужно будет весьма оперативно — до 22 апреля. Вероятно, власти хотят обновить тротуары к 9 Мая.

Ранее администрация Ростова представила список из 27 улиц, где запланирован ремонт дорог в этом году. Работы начнут выполнять в начале апреля.

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