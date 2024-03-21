Ученые предупредили о биологических атаках на Азовское море

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
За последнее время медузы просто атаковали Азовской море, так как их число постоянно растет.
Ученые выяснили, что из-за изменений климата сокращаются объемы пресной воды, а из-за роста температуры происходит испарение. Все это и привело к повышению солености моря.
Это вызвало череду изменений, в частности, началось массовое развитие гребневиков и сцифоидных медуз. Ученые заявляют, что это отрицательно сказывается на формировании промысловых запасов и прибрежном рыболовстве.
Специалисты рекомендуют проводить промышленный вылов медуз и ставить ограждения для снижения отрицательного их воздействия на рыболовство и зоны отдыха. Кроме того, предлагается исследовать возможность использования их в пищевых целях.
Ранее стало известно, что в Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров.