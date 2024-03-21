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Published Сегодня, 11:32

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Ученые предупредили об атаках на Азовское море

Ученые предупредили о биологических атаках на Азовское море

21 марта 2024, 11:32
Фото: azniirkh.vniro.ru
Ученые предупредили об атаках на Азовское море

Растущая популяция медуз в Азовском море угрожает промысловым запасам рыбы

В Азовском море из-за роста солености воды увеличилась популяция медуз, сообщает Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО».

За последнее время медузы просто атаковали Азовской море, так как их число постоянно растет.

Ученые выяснили, что из-за изменений климата сокращаются объемы пресной воды, а из-за роста температуры происходит испарение. Все это и привело к повышению солености моря.

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Это вызвало череду изменений, в частности, началось массовое развитие гребневиков и сцифоидных медуз. Ученые заявляют, что это отрицательно сказывается на формировании промысловых запасов и прибрежном рыболовстве.

Специалисты рекомендуют проводить промышленный вылов медуз и ставить ограждения для снижения отрицательного их воздействия на рыболовство и зоны отдыха. Кроме того, предлагается исследовать возможность использования их в пищевых целях.

Ранее стало известно, что в Ростовской области продают пруд с рыбой колоссальных размеров.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Азовское море#Температура#Медузы#Соленость воды#Изменение климата#Пресная вода
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