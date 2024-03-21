В Ростове под снос попали два старинных дома в центре города и Нахичевани

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В среду, 20 марта, власти Ростова выпустили два постановления об изъятии земли и жилых помещений в аварийных зданиях, расположенных на улицах Социалистической, 93 и 23-й Линии, 15/8.
Согласно открытым данным, первое здание в центре Ростова построили после войны в 1952 году, его признали аварийным шесть лет назад из-за физического износа строения. Властям предстоит изъять участок земли и две квартиры.
Вторым домом под снос оказалось здание на улице 23-й Линии, 15/8, построенное в 1885 году и известной как «Дом Ш. Кожевниковой». Его признали аварийным летом прошлого года, предстоит расселить три квартиры и выкупить нежилые помещения.
Владельцы жилья получат извещения о выкупе до конца марта.
Ранее в Ростове представили прогноз, каким будет город через сотню лет.