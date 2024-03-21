rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:15

Updated Сегодня, 14:15

В Ростове трое детей застряли в лифте многоэтажки

В Ростове троих детей заблокировало в лифте многоэтажки

21 марта 2024, 14:13
Фото: wikimedia.org
В Ростове трое детей застряли в лифте многоэтажки
В Ростове трех детей заблокировало в лифте в многоэтажном доме на улице Заводской, об этом сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС.

Сотрудники УГОЧС Ростова объявили, что в среду, 20 марта, на территории Первомайского района произошла чрезвычайная ситуация. Две девочки и мальчик в возрасте от 10 до 12 лет оказались заперты в лифте в многоэтажном доме на улице Заводской. Школьники вошли в кабину лифта и доехали до 1 этажа, но вот выйти уже не смогли — двери заклинило. Им потребовалась помощь спасателей, потому дети позвонили в ЕДДС.

Спасатель призвал жителей Ростова-на-Дону массово отказаться от лифтов
Узнать подробнее

Сотрудники управления рассказали, что к месту происшествия направили специалистов, которые разомкнули двери с помощью специального инструмента и помогли детям выбраться.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стало известно, что в Ростовской области не хватает средств на замену лифтов с истекшим сроком эксплуатации.

Читайте также:
Неизвестный напал в лифте на молодую учительницу в РостовеВ многоэтажке с инвалидами в Белой Калитве отключили лифты на неопределенный срокБез контроля со стороны государства лифты в России стали чаще ломаться и падать
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Надежда Пустяк#ЧС#Спасатели#Помощь#Последние новости Ростова на сегодня#Лифт#Ростов#18+#Многоэтажка#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовской области строят морги с высотками и латают ямы на «дырявых» дорогах
Сегодня, 15:38
Врач рассказал ростовчанам об опасности микродозинга мухоморов
Сегодня, 15:41
«По три-четыре обстрела в день»: ростовчанин рассказал о жизни в Белгороде
Сегодня, 10:07
Власти опровергли слухи о крушении самолета и пожаре на заводе в Таганроге
Сегодня, 14:20
Врач разъяснил ростовчанам, чем опасно мясо, начиненное антибиотиками
Сегодня, 13:25
"