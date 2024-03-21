В Ростове троих детей заблокировало в лифте многоэтажки

Сотрудники УГОЧС Ростова объявили, что в среду, 20 марта, на территории Первомайского района произошла чрезвычайная ситуация. Две девочки и мальчик в возрасте от 10 до 12 лет оказались заперты в лифте в многоэтажном доме на улице Заводской. Школьники вошли в кабину лифта и доехали до 1 этажа, но вот выйти уже не смогли — двери заклинило. Им потребовалась помощь спасателей, потому дети позвонили в ЕДДС.