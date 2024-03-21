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Posted Сегодня, 15:38

Published Сегодня, 15:38

Modified Сегодня, 15:40

Updated Сегодня, 15:40

В Ростовской области строят морги с высотками и латают ямы на «дырявых» дорогах

В Ростовской области строят морги с высотками и латают ямы на «дырявых» дорогах

21 марта 2024, 15:38
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области строят морги с высотками и латают ямы на «дырявых» дорогах
В Ростовской области объявили о планах построить пять модульных моргов, пока рабочие латают ямы на трассах, а в Ростове судятся за застройку Береговой очередным ЖК.

Обитель патологоанатома и мертвых

В четверг, 21 марта, в Ростовской области объявили о планах построить пять модульных моргов.

Заказчик в лице «Бюро судебно-медицинской экспертизы» ищет подрядчика, готового построить здания для пяти моргов за 259,4 миллиона рублей.

Стоимость модульных моргов колеблется от 39,2 до 65,4 миллиона рублей в зависимости от их характеристик, новые здания необходимы Новошахтинску, Гуково, Зимовникам, еще два планируют разместить на территории Красного Сулина.

Фото: 1MI

Согласно материалам закупки, первым построят здание в Зимовниках, одно должно быть готово к эксплуатации будущей осенью, оставшиеся четыре здания приступят к работе весной 2025 года.

В модульных моргах собираются заниматься исследованием трупов, в том числе с опасными инфекциями, кроме того, в них организуют холодильные хранилища, залы для прощания с усопшими, а также места для подготовки тел. Подрядчика выберут 28 марта.

Застройка по-ростовски

Важной новостью дня стал спор в Арбитражном суде Ростовской области, сторонами конфликта выступили администрация Ростова и застройщик ООО «СЗ „Панорама-III“», требующий позволить ему возвести ЖК на улице Береговой.

Первым в суд обратился застройщик, обвинивший ростовский департамент архитектуры (ДАиГ) в незаконном отказе в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса.

Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru

Чиновники в свою очередь заявили, что в документах застройщика содержались нарушения, которые не позволят возвести здание. Вместе с этим рядом просто нет необходимых объектов социальной инфраструктуры.

Однако суд эти аргументы не убедили, а потому он потребовал выдать застройщикам разрешение на строительство в течение пяти рабочих дней после вступления в силу решения суда.

Темпы ремонта

Главной новостью дня в Ростовской области стало заявление донского министра транспорта Владимира Окунева, что дорожникам удалось устранить уже 80% ям на дорогах региона.

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По его словам, ситуация с ремонтом трасс отличается в зависимости от муниципалитета, однако все обнаруженные ямы обещают залатать к апрелю. В настоящий момент самые низкие темпы дорожного ремонта демонстрируют Батайск, Каменск-Шахтинский, а также Мартыновский, Советский, Милютинский, Обливский, Тарасовский и другие районы.

По данным министерства, причинами такой удручающей ситуации с состоянием донских дорог стали плохое планирование ремонта и несоблюдение графиков проведения работ.

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