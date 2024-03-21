В Ростовской области строят морги с высотками и латают ямы на «дырявых» дорогах

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
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Updated Сегодня, 15:40
В четверг, 21 марта, в Ростовской области объявили о планах построить пять модульных моргов.
Заказчик в лице «Бюро судебно-медицинской экспертизы» ищет подрядчика, готового построить здания для пяти моргов за 259,4 миллиона рублей.
Стоимость модульных моргов колеблется от 39,2 до 65,4 миллиона рублей в зависимости от их характеристик, новые здания необходимы Новошахтинску, Гуково, Зимовникам, еще два планируют разместить на территории Красного Сулина.
Согласно материалам закупки, первым построят здание в Зимовниках, одно должно быть готово к эксплуатации будущей осенью, оставшиеся четыре здания приступят к работе весной 2025 года.
В модульных моргах собираются заниматься исследованием трупов, в том числе с опасными инфекциями, кроме того, в них организуют холодильные хранилища, залы для прощания с усопшими, а также места для подготовки тел. Подрядчика выберут 28 марта.
Важной новостью дня стал спор в Арбитражном суде Ростовской области, сторонами конфликта выступили администрация Ростова и застройщик ООО «СЗ „Панорама-III“», требующий позволить ему возвести ЖК на улице Береговой.
Первым в суд обратился застройщик, обвинивший ростовский департамент архитектуры (ДАиГ) в незаконном отказе в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса.
Чиновники в свою очередь заявили, что в документах застройщика содержались нарушения, которые не позволят возвести здание. Вместе с этим рядом просто нет необходимых объектов социальной инфраструктуры.
Однако суд эти аргументы не убедили, а потому он потребовал выдать застройщикам разрешение на строительство в течение пяти рабочих дней после вступления в силу решения суда.
Главной новостью дня в Ростовской области стало заявление донского министра транспорта Владимира Окунева, что дорожникам удалось устранить уже 80% ям на дорогах региона.
По его словам, ситуация с ремонтом трасс отличается в зависимости от муниципалитета, однако все обнаруженные ямы обещают залатать к апрелю. В настоящий момент самые низкие темпы дорожного ремонта демонстрируют Батайск, Каменск-Шахтинский, а также Мартыновский, Советский, Милютинский, Обливский, Тарасовский и другие районы.
По данным министерства, причинами такой удручающей ситуации с состоянием донских дорог стали плохое планирование ремонта и несоблюдение графиков проведения работ.