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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Власти опровергли слухи о пожаре на заводе в Таганроге и упавшем самолете

Власти опровергли слухи о крушении самолета и пожаре на заводе в Таганроге

21 марта 2024, 14:20
Фото: parfaits/cc by sa 3.0wiki
Власти опровергли слухи о пожаре на заводе в Таганроге и упавшем самолете
В Неклиновском районе Ростовской области не зарегистрированы происшествия, кроме возгорания камыша, сообщили в правительстве региона.

Днем в четверг, 21 марта, местные жители увидели огромные черные клубы дыма в районе Таганрога. Он сделали снимки и распространили их в Интернете.

Среди пользователей появились предположения, что это может быть пожар на территории предприятия ТАНТК имени Г. М. Бериев. Но эта информация не подтвердилась.

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Также у властей поинтересовались, является ли правдивой информация о якобы упавшем самолете в Таганроге. Но и это оказалось фейком.

«В Неклиновском районе горит камыш. Никаких происшествий иного рода не зафиксировано», — сообщили в правительстве региона.

В областном УМЧС рассказали, что проходят плановые выжигания сухой растительности.

До этого глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Пожар#Самолет#Завод#Происшествия
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