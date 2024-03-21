Власти опровергли слухи о крушении самолета и пожаре на заводе в Таганроге

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Днем в четверг, 21 марта, местные жители увидели огромные черные клубы дыма в районе Таганрога. Он сделали снимки и распространили их в Интернете.
Среди пользователей появились предположения, что это может быть пожар на территории предприятия ТАНТК имени Г. М. Бериев. Но эта информация не подтвердилась.
Также у властей поинтересовались, является ли правдивой информация о якобы упавшем самолете в Таганроге. Но и это оказалось фейком.
«В Неклиновском районе горит камыш. Никаких происшествий иного рода не зафиксировано», — сообщили в правительстве региона.
В областном УМЧС рассказали, что проходят плановые выжигания сухой растительности.
До этого глава Таганрога назвал фейком информацию о взрывах на территории города.