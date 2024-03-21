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Published Сегодня, 14:20

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Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят уже к апрелю

Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят уже к апрелю

21 марта 2024, 14:20
Фото: donland.ru
Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят уже к апрелю
В Ростовской области объявили о планах запустить водный маршрут из Ростова в Азов в конце марта — начале апреля, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК Ростов» со ссылкой на донской Минтранс объявил, что уже в ближайшие недели в Ростовской области приступит к работе речной маршрут Ростов — Азов.

Запуск маршрута в работу должен состояться до середины апреля, при благоприятных условиях суда «Валдай» начнут перевозить пассажиров по Дону уже в конце марта.

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По словам представителей Минтранса, пока суда «Валдай» тестируют, капитаны осваивают управление водным транспортом.

Власти уточнили, что оба «Валдая» имеют вместимость по 45 мест, они способны развивать скорость 65 километров в час, благодаря чему продолжительность пути из Ростова в Азов по реке составит всего 45 минут. К формированию расписания движения судов пока не приступили.

Ранее в Ростове объявили о планах потратить на ремонт причалов 1,9 миллиарда рублей.

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