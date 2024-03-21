Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят уже к апрелю

Власти уточнили, что оба «Валдая» имеют вместимость по 45 мест, они способны развивать скорость 65 километров в час, благодаря чему продолжительность пути из Ростова в Азов по реке составит всего 45 минут. К формированию расписания движения судов пока не приступили.