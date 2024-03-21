Водное сообщение между Ростовом и Азовом запустят уже к апрелю

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Портал «РБК Ростов» со ссылкой на донской Минтранс объявил, что уже в ближайшие недели в Ростовской области приступит к работе речной маршрут Ростов — Азов.
Запуск маршрута в работу должен состояться до середины апреля, при благоприятных условиях суда «Валдай» начнут перевозить пассажиров по Дону уже в конце марта.
По словам представителей Минтранса, пока суда «Валдай» тестируют, капитаны осваивают управление водным транспортом.
Власти уточнили, что оба «Валдая» имеют вместимость по 45 мест, они способны развивать скорость 65 километров в час, благодаря чему продолжительность пути из Ростова в Азов по реке составит всего 45 минут. К формированию расписания движения судов пока не приступили.
Ранее в Ростове объявили о планах потратить на ремонт причалов 1,9 миллиарда рублей.