Вознаграждение 5 млн пообещали за возвращение пропавшей спортсменки из Ростова

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
Девушка проживает в Ростове-на-Дону, в начале февраля она прибыла в Каспийск для участия в соревнованиях по тайскому боксу. Однако после неудачного выступления в последнем поединке она исчезла. В дальнейшем ее видели на побережье моря, после чего никакой информации о ней не было.
В поисковых операциях принимает участие большое количество человек, включая активистов из различных регионов. Несмотря на усилия, результатов пока нет.
Сначала родственники обещали один миллион рублей за сведения о том, где находится девушка. Теперь в Telegram-канале объявили о вознаграждении в пять миллионов рублей.
В обращении сказано: «Мы гарантируем, что в течение месяца выплатим всю сумму. Быстрее просто не получится».
Ранее стало известно, что почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре.