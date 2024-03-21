Вознаграждение 5 млн пообещали за возвращение пропавшей спортсменки из Ростова

Девушка проживает в Ростове-на-Дону, в начале февраля она прибыла в Каспийск для участия в соревнованиях по тайскому боксу. Однако после неудачного выступления в последнем поединке она исчезла. В дальнейшем ее видели на побережье моря, после чего никакой информации о ней не было.