rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

Вознаграждение 5 млн пообещали за возвращение спортсменки из Ростова Цомартовой

Вознаграждение 5 млн пообещали за возвращение пропавшей спортсменки из Ростова

21 марта 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney

Вознаграждение 5 млн пообещали за возвращение спортсменки из Ростова Цомартовой

В Дагестане продолжается розыск пропавшей спортсменки Анны Цомартовой из Ростова-на-Дону, говорится в Telegram в группе, посвященной ее поискам.

Девушка проживает в Ростове-на-Дону, в начале февраля она прибыла в Каспийск для участия в соревнованиях по тайскому боксу. Однако после неудачного выступления в последнем поединке она исчезла. В дальнейшем ее видели на побережье моря, после чего никакой информации о ней не было.

В поисковых операциях принимает участие большое количество человек, включая активистов из различных регионов. Несмотря на усилия, результатов пока нет.

«Ушла из школы»: в Ростове трое суток не могут разыскать пропавшую школьницу
Узнать подробнее

Сначала родственники обещали один миллион рублей за сведения о том, где находится девушка. Теперь в Telegram-канале объявили о вознаграждении в пять миллионов рублей.

В обращении сказано: «Мы гарантируем, что в течение месяца выплатим всю сумму. Быстрее просто не получится».

Ранее стало известно, что почти 100 человек пропали в Ростовской области в сентябре.

Читайте также:
«Ушла из школы»: в Ростове трое суток не могут разыскать пропавшую школьницуВ Ростовской области не могут разыскать более 50 пропавших жителей в 2023 годуПолиция разыскала похищенного в центре Ростова-на-Дону мужчину
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Розыск#Спортсменка#Дагестан#Происшествия#Анна Цомартова
Подпишитесь
Кошачий наполнитель завалил въезд в Ростов, а местные ученые предложили есть медуз
Вчера, 15:41
Жителей Ростовской области кормили мясом бройлеров с антибиотиками от паразитов
Вчера, 13:43
Хорошо сочетаются с овощами: медуз в Азовском море предложили засаливать
Вчера, 13:04
Экс-сотрудников ФСИН осудили за аферу с оборонным заказом на Дону
Вчера, 13:01
Больше сотни домов в Ростовской области грозит обрушение
Вчера, 12:59
ГК «Альянс» показала благоустройство внутреннего двора в доме-резиденции «Собрание»
Вчера, 06:57
"