Врач рассказал ростовчанам об опасности микродозинга мухоморов

«Из своей практики работы на скорой помощи я хорошо помню пациентов, которые отравились мухоморами. Многие не могли дышать, у них были судороги. Это очень страшная картина, которая может закончится остановкой сердца. Поэтому экспериментировать с приемом добавок с мухоморами не советую никому. Это однозначно вредно. Никакой пользы от мухоморов нет и быть не может. А если у человека есть повышенная тревожность или бессонница, нужно обращаться к врачу для получения адекватного лечения», — резюмирует доктор.