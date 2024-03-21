Врач рассказал ростовчанам об опасности микродозинга мухоморов

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
Употребление капсул с микродозингом мухоморов стало чуть ли не трендом у молодежи Ростова в год завершения пандемии. Такие препараты активно рекламировали блогеры, обещая не только полное успокоение и устранение бессонницы, но и улучшение памяти.
Работоспособностью искусственного интеллекта, выносливостью буйвола и рядом других глобальных обещаний в процессе приема препарата продавцы склоняли ростовчан к покупкам волшебных пилюль.
Тогда ассортимент различных пищевых добавок и БАДов с добавлением мухоморов якобы в микроскопических дозах широко рос, прямо как сами грибы, на одном из российских маркетплейсов.
Правда, уже тогда испробовавшие модный продукт оказывались далеко не в восторге от него. Люди отмечали дикую головную боль, рассеянность и многие другие неприятные явления.
Ситуация изменилась в 2022 году. После отравления мухоморной продукцией подростка в одном из регионов России суд запретил продажу этих «чудодейственных» средств.
Капсулы с микродозингом мухомора пропали с площадки российского маркетплейса, а тренд в головах у некоторых ростовчан остался.
Тем более, капсулы оказались доступны к продаже на самой, пожалуй, популярной у ростовчан зарубежной платформе. Главное покупателю согласиться с тем, что ему исполнилось 18 лет. Судя по большому числу отзывов, мухоморы из Китая по-прежнему пользуются широким спросом у покупателей России.
Однако врачи настоятельно рекомендуют ростовчанам не покупать такую продукцию, и, тем более, не пробовать ее.
«Даже в микродозах мухомор способен вызвать головокружение и чувство нереальности происходящего. Возможно, благодаря этому, люди и замечают, что снимается тревожность. Но дело в том, что все эти психоактивные вещества, содержащиеся в мухоморах, вызывают гибель клеток головного мозга», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Доктор разъясняет, что содержащийся в мухоморах мускарин способен вызвать тошноту, повышенное слюноотделение, бронхоспазм и даже привести к отеку легких.
«Из своей практики работы на скорой помощи я хорошо помню пациентов, которые отравились мухоморами. Многие не могли дышать, у них были судороги. Это очень страшная картина, которая может закончится остановкой сердца. Поэтому экспериментировать с приемом добавок с мухоморами не советую никому. Это однозначно вредно. Никакой пользы от мухоморов нет и быть не может. А если у человека есть повышенная тревожность или бессонница, нужно обращаться к врачу для получения адекватного лечения», — резюмирует доктор.
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