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Published Сегодня, 09:48

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Врач разъяснил, почему онкологов убрали из ростовских поликлиник

Врач объяснил, почему онкологов убрали из поликлиник в Ростове

21 марта 2024, 09:48
Фото: Svetlana Zadorozhnyaya/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Врач разъяснил, почему онкологов убрали из ростовских поликлиник
Оказание медицинской помощи должно проходить так, чтобы пациент не терял понапрасну время. Тем более, когда речь идет об онкологии, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из поликлиник Ростова.

Медики поясняют, что прежде функции онколога в поликлинике заключались в проведении диагностики с целью дальнейшего направления в профильное лечебное учреждение. После проведенного лечения пациент снова возвращался в поликлинику и врач его наблюдал. В этот период человеку нередко приходилось ездить в другие медучреждения для прохождения процедур. И снова возвращаться в поликлинику.

«Это было похоже на челночное движение от онколога поликлиники к онкологу медучреждения более высокого медицинского уровня», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

Теперь ситуация изменилась. Первичные кабинеты онкологов в поликлиниках расформированы. Онкологов сосредоточили в так называемых ЦОПах — Центрах амбулаторной онкологической помощи.

Онкологов сосредоточили в так называемых ЦОПах — Центрах амбулаторной онкологической помощи.Онкологов сосредоточили в так называемых ЦОПах — Центрах амбулаторной онкологической помощи.
Онкологов сосредоточили в так называемых ЦОПах — Центрах амбулаторной онкологической помощи.
Фото: 1MI
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«Сделано это для того, чтобы ростовчане тратили как можно меньше времени на все перемещения между медицинскими учреждениями. Теперь концентрация всей медицинской онкологической помощи сосредоточена по принципу одного окна», — делится мнением доктор.

Медики добавляют, что оказание медицинской помощи онкопациентам в ЦОПах будет осуществляться в рамках ОМС — бесплатно для ростовчан. Там будут проводиться дорогостоящие обследования и методы лечения, в том числе и высокотехнологичные.

Ранее RostovGazeta сообщала, как искусственный интеллект будут использовать для выявления онкологии у жителей Ростовской области.

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