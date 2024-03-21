Врач объяснил, почему онкологов убрали из поликлиник в Ростове

Медики поясняют, что прежде функции онколога в поликлинике заключались в проведении диагностики с целью дальнейшего направления в профильное лечебное учреждение. После проведенного лечения пациент снова возвращался в поликлинику и врач его наблюдал. В этот период человеку нередко приходилось ездить в другие медучреждения для прохождения процедур. И снова возвращаться в поликлинику.