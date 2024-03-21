Врач разъяснил ростовчанам, чем опасно мясо, начиненное антибиотиками

«Употреблять в пищу мясо с антибиотиками нельзя. Во-первых, потому, что антибиотики попадут в организм человека. Да, их количество будет не велико. Но бактерии, которые живут в организме, начнут приспосабливаться к действию антибактериальных препаратов, вырабатывая резистентность. И если впоследствии у человека наступит необходимость лечения подобными антибиотиками, то они окажутся неэффективны», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.