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Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Врач разъяснил ростовчанам, чем опасно мясо с антибиотиками

Врач разъяснил ростовчанам, чем опасно мясо, начиненное антибиотиками

21 марта 2024, 13:25
Фото: wikimedia.org
Врач разъяснил ростовчанам, чем опасно мясо с антибиотиками
Употребление в пищу мяса с антибиотиками не приведет к проблемам со здоровьем в краткосрочной перспективе. Однако есть его постоянно категорически не следует, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из городских поликлиник.

Напомним, что в мясе цыплят-бройлеров в Ростове обнаружили опасный антибиотик. Уточняется, что, согласно регламентам о безопасности пищевой продукции, содержание остатков такого препарата в мясе не допустимо.

«Употреблять в пищу мясо с антибиотиками нельзя. Во-первых, потому, что антибиотики попадут в организм человека. Да, их количество будет не велико. Но бактерии, которые живут в организме, начнут приспосабливаться к действию антибактериальных препаратов, вырабатывая резистентность. И если впоследствии у человека наступит необходимость лечения подобными антибиотиками, то они окажутся неэффективны», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.

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Во-вторых, по словам врача, антибиотики очень токсичны для печени.

«К сожалению, коммерческий интерес многих производителей продуктов сегодня превалирует над качеством. Никогда не задумывались о том, почему, например, помидор лежит в холодильнике месяц и не пропадает? Цель у многих производителей одна — чтобы товар как можно дольше хранился на полках. Поэтому только постоянный контроль, что мы и наблюдаем, способен исправить ситуацию», — говорит доктор.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие молочные продукты могут представлять опасность для ростовчан.

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