Врач разъяснил ростовчанам, чем опасно мясо, начиненное антибиотиками

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Напомним, что в мясе цыплят-бройлеров в Ростове обнаружили опасный антибиотик. Уточняется, что, согласно регламентам о безопасности пищевой продукции, содержание остатков такого препарата в мясе не допустимо.
«Употреблять в пищу мясо с антибиотиками нельзя. Во-первых, потому, что антибиотики попадут в организм человека. Да, их количество будет не велико. Но бактерии, которые живут в организме, начнут приспосабливаться к действию антибактериальных препаратов, вырабатывая резистентность. И если впоследствии у человека наступит необходимость лечения подобными антибиотиками, то они окажутся неэффективны», — отмечает врач, не пожелавший публиковать свое имя.
Во-вторых, по словам врача, антибиотики очень токсичны для печени.
«К сожалению, коммерческий интерес многих производителей продуктов сегодня превалирует над качеством. Никогда не задумывались о том, почему, например, помидор лежит в холодильнике месяц и не пропадает? Цель у многих производителей одна — чтобы товар как можно дольше хранился на полках. Поэтому только постоянный контроль, что мы и наблюдаем, способен исправить ситуацию», — говорит доктор.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие молочные продукты могут представлять опасность для ростовчан.