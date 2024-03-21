Ямы на дорогах в Ростовской области обещали залатать к апрелю

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Власти в очередной раз обсудили вопрос ремонта дорог в регионе. Владимир Окунев заявил, что к настоящему моменту ликвидированы 80% ям. Остальные обещают залатать к апрелю.
Глава Минтранса обратил внимание, что ситуация с ремонтом дорог отличается от муниципалитета к муниципалитету. Низкие темпы работ зафиксированы в Батайске и Каменске-Шахтинском, а также в Мартыновском, Советском, Милютинском, Обливском, Тарасовском и других районах.
В министерстве причиной такой плачевной ситуации называют плохое планирование ремонта дорог и отставание от графика.
Также на заседании губернатор Василий Голубев предупредил о сложностях на М-4 «Дон» при проведении реконструкции.