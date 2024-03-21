Ямы на дорогах в Ростовской области обещали залатать к апрелю

Глава Минтранса обратил внимание, что ситуация с ремонтом дорог отличается от муниципалитета к муниципалитету. Низкие темпы работ зафиксированы в Батайске и Каменске-Шахтинском, а также в Мартыновском, Советском, Милютинском, Обливском, Тарасовском и других районах.