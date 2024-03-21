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Published Сегодня, 09:50

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Updated Сегодня, 09:52

Минстрой раскритиковал местных властей за ремонт дорог в Ростовской области

Ямы на дорогах в Ростовской области обещали залатать к апрелю

21 марта 2024, 09:50
Фото: donland.ru
Минстрой раскритиковал местных властей за ремонт дорог в Ростовской области
На дорогах Ростовской области устранили 80% ям, заявил на прошедшем заседании регионального правительства министр транспорта Владимир Окунев.

Власти в очередной раз обсудили вопрос ремонта дорог в регионе. Владимир Окунев заявил, что к настоящему моменту ликвидированы 80% ям. Остальные обещают залатать к апрелю.

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Глава Минтранса обратил внимание, что ситуация с ремонтом дорог отличается от муниципалитета к муниципалитету. Низкие темпы работ зафиксированы в Батайске и Каменске-Шахтинском, а также в Мартыновском, Советском, Милютинском, Обливском, Тарасовском и других районах.

В министерстве причиной такой плачевной ситуации называют плохое планирование ремонта дорог и отставание от графика.

Также на заседании губернатор Василий Голубев предупредил о сложностях на М-4 «Дон» при проведении реконструкции.

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