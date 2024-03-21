Житель Ростовской области во время субботника нашел труп

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:01
Updated Сегодня, 05:01
По его словам, он занимался уборкой лесной зоны от мусора и заглянул в колодец на поляне. Там он видел лежащий в воде труп человека.
«Труп обнаружили в колодце на улице Репина в Гуково. Обезображенное тело плавало в воде вверх спиной», — написал автор.
Сколько оно там пролежало, остается загадкой. Пользователи в комментариях оказались шокированы произошедшим.
Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее труп парня нашли на улице в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.