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Published Сегодня, 04:59

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Житель Ростовской области нашел труп в колодце

Житель Ростовской области во время субботника нашел труп

21 марта 2024, 04:59
Фото: 1MI

Житель Ростовской области нашел труп в колодце

Житель Ростовской области во время уборки в лесу обнаружил тело человека, сообщил он в соцсетях.

По его словам, он занимался уборкой лесной зоны от мусора и заглянул в колодец на поляне. Там он видел лежащий в воде труп человека.

«Труп обнаружили в колодце на улице Репина в Гуково. Обезображенное тело плавало в воде вверх спиной», — написал автор.

Труп мужчины со съеденными руками обнаружили в лесополосе в Ростовской области
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Сколько оно там пролежало, остается загадкой. Пользователи в комментариях оказались шокированы произошедшим.

Фото: Это Ростов — ТГ

Добавим, что официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Ранее труп парня нашли на улице в Ростове-на-Дону. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Лес#Труп#Происшествия
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